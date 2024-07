Pedro Pascal teilt sexy Foto von "Gladiator 2"-Co-Star Paul

Die Vorfreude steigt! Im November kommt die langersehnte Fortsetzung des Films "Gladiator" in die Kinos. Hauptdarsteller Pedro Pascal (49) gibt auf seinem Instagram-Account einen Einblick hinter die Kulissen und teilt einen Schnappschuss von seinem Co-Star Paul Mescal (28). Der irische Schauspieler sitzt oberkörperfrei in der Maske. Das einzige, was er trägt, sind ein Sackleinenrock, Handgelenkschoner, die geschminkten Narben seiner Filmrolle und ein breites Lächeln im Gesicht.

Die Fans, die Pedro mit der spontanen Aufnahme überrascht, sind begeistert. Doch sie freuen sich nicht allein über den Anblick von Pauls durchtrainiertem Körper. Wie aus den Kommentaren unter dem Beitrag hervorgeht, können sie den Start des Films gar nicht mehr abwarten. "Ich bin sowas von dabei. Der Film sieht so gut aus", "Superaufgeregt. Kann den Trailer und den Film kaum erwarten" und "Ist endlich schon November?", schreiben die User der Plattform.

Um seiner Rolle als Gladiator gerecht zu werden, hat sich Paul einem harten Training unterzogen. "Ich wollte einfach groß und stark sein und wie jemand aussehen, der ein bisschen Schaden anrichten kann, wenn die Kacke am Dampfen ist", erklärte der "All of Us Strangers"-Darsteller im Interview mit Vanity Fair. Das hat er geschafft – findet auch Kollege Pedro. Der Filmstar scheint von der Verwandlung seines Gegenübers ganz eingeschüchtert. "Es ist brutal, Mann. Ich nenne ihn Ziegelmauer-Paul. Er ist so stark geworden. Ich würde mich lieber von einem Gebäude stürzen, als noch einmal gegen ihn kämpfen zu müssen", scherzte Pedro im Interview.

Anzeige Anzeige

Instagram / pascalispunk Paul Mescal, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Mescal, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, Paul passt in die Rolle des Gladiators? Er sieht auf jeden Fall ganz danach aus! Na ja. Optisch überzeugt mich das noch nicht so sehr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de