Versöhnung? Daphne Joy löscht Stellungnahme gegen 50 Cent

Konnten 50 Cent (49) und seine Ex-Freundin Daphne Joy ihren Streit beilegen? Im April hatte die Schauspielerin schwere Vorwürfe gegen den Musiker erhoben. In einer langen Stellungnahme auf Instagram hatte sie ihrem ehemaligen Partner vorgeworfen, sie vergewaltigt und körperlich missbraucht zu haben. 50 Cent konterte daraufhin mit einer Verleumdungsklage⁣. Während diese gerade läuft, löscht Daphne nun plötzlich das besagte Posting. Das soll sie jedoch nicht aus Angst vor der Klage gemacht haben. Wie Insider gegenüber TMZ preisgeben, wolle Daphne damit die Harmonie wiederherstellen.

Der Streit zwischen 50 Cent und Daphne fing bereits zu Beginn des Jahres an. Der Auslöser: Daphne war im Verfahren gegen P. Diddy (54) als Sexarbeiterin gelistet worden. Als 50 Cent davon Wind bekam, beantragte er kurzerhand das alleinige Sorgerecht für ihren gemeinsamen elfjährigen Sohn Sire. Das passte der Schauspielerin so gar nicht. In ihrer Stellungnahme im Netz bezeichnete sie ihren Ex-Freund als schlechten Vater. Sie sei extra nach New York gezogen, damit der Musiker seinen Sprössling öfter sehen könne. Trotzdem habe der 49-Jährige seinen Sohn nur zehnmal in ganzen zwei Jahren besucht.

Auch 50 Cent erhebt schwere Vorwürfe gegen die Mutter seines Kindes. Zu einem Paparazzo-Schnappschuss, der Daphne und Diddy händchenhaltend zeigt, schrieb er kürzlich wütend auf Instagram: "Du bist eine Meile umgezogen in der Hoffnung, noch ein Baby mit mir zu bekommen, aber ich war beschäftigt." Doch damit nicht genug. "Also bist du zurückgezogen und hast dann Geld von Brother Love bekommen. So ist es jetzt, kleine Sexarbeiterin", machte er weitere Anschuldigungen. Mittlerweile sind jedoch auch auf 50 Cents Account alle Beiträge gegen Daphne gelöscht.

Anzeige Anzeige

Instagram / daphnejoy Sire und Daphne Joy im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images 50 Cent, US-Rapper

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, 50 Cent und Daphne konnten ihren Streit beilegen? Ja. Warum sollten sie sonst die Beiträge löschen. Nein. Zwischen den beiden ist zu viel passiert... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de