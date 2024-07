50. Bühnenjubiläum: Roland Kaiser bekommt besondere Ehre

Roland Kaiser (72) kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Seit mittlerweile 50 Jahren steht der Schlagersänger auf den Bühnen dieser Welt. Zu diesem besonderen Jubiläum wird dem Musiker nun eine besondere Ehre zuteil: "Als ehemaliger Telegrammbote in jungen Jahren hätte ich niemals geglaubt, dass mir die große Ehre zuteilwerden würde, anlässlich meines 50. Bühnenjubiläums eine eigene Sondermarke der Deutschen Post zu erhalten", schwärmt der Sänger in einer Pressemitteilung und fügt hinzu: "Ich freue mich bereits heute auf den Tag, an dem ich zum ersten Mal einen Brief mit meiner eigenen Briefmarke in der Hand halten werde."

In Deutschland dürfen – mit Ausnahme des Papstes und des Bundespräsidenten – keine lebenden Personen auf offiziellen Briefmarken abgebildet sein. Deswegen sind auf den vier unterschiedlichen Briefmarken-Designs jeweils der Name eines von Rolands berühmten Hits sowie seine Unterschrift abgebildet. "Santa Maria", "Warum hast du nicht nein gesagt?", "Liebe kann uns retten" und "Dich zu lieben" haben es auf die Briefmarken geschafft.

Zu bestellen gibt es die limitierten Briefmarken entweder online oder telefonisch im Shop der Deutschen Post. Dort werden sie ab dem 13. Juli zu erwerben sein und jeweils einen Portowert von einem Euro haben. Ein netter Beigeschmack für Briefmarkensammler: Die limitierten Marken mit Rolands Songs sind die ersten Briefmarken überhaupt, die die Deutsche Post im Alleingang herausgeben darf.

Getty Images Roland Kaiser, Musiker

Getty Images Roland Kaiser, Sänger

