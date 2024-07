Versteckte Beweise? Alec Baldwins Prozess wurde unterbrochen

Seit Mittwoch steht Alec Baldwin (66) wegen des tödlichen Vorfalls am "Rust"-Set vor Gericht in New Mexico. Nun gibt es neue Entwicklungen in dem Fall: Der Prozess wurde unterbrochen. Wie unter anderem Mirror berichtet, erwägt Richterin Mary Marlowe Sommer die Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen den Schauspieler fallen zu lassen. Der Grund: Alecs Verteidigung wies darauf hin, dass den Geschworenen nicht alle Beweise vorgelegt worden waren.

"Wenn diese Beweise nicht so wichtig wären, wie wir sagen, hätten sie sie uns übergeben", erklärte sein Anwalt Luke Nikas vor der Richterin und fügte hinzu: "Die Tatsache, dass sie es verheimlicht haben, die Tatsache, dass sie es unter einer separaten Dokumentennummer abgelegt haben, dass sie keinen ergänzenden Bericht offengelegt haben, dass sie die Kugeln nicht offengelegt haben, dass sie sie nicht zur Beweisaufnahme am 6. April mitgebracht haben [...]."

Wie das Newsportal berichtet, wies die Staatsanwältin die Behauptung zurück, sie sei unvorbereitet gewesen. Daraufhin forderte sie die Kriminaltechnikerin Marissa Poppell im Kreuzverhör auf, die Situation bezüglich der protokollierten Beweise zu klären. Die Sitzung wurde schließlich pausiert, die Geschworenen für den Zeitpunkt entlassen.

Getty Images Alec Baldwin im Juli 2024

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

