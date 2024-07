Ganz in Schwarz: Jennifer Garner strahlt bei den ESPY Awards

Bei den ESPY Awards dreht sich alles um Exzellenz im Sport, weswegen große Namen der Szene und superviele A-Promis dazu eingeladen wurden. Einer der Hingucker des Abends stellte dabei Schauspielerin Jennifer Garner (52) dar. Als eine der Investoren und Mitbegründerinnen des Frauenfußballteams Angel City FC, darf sie an diesem Abend den Preis für "Sport Humanitarian Team of the Year" im Namen des Teams entgegennehmen. Dabei macht die Schauspielerin in ihrem bodenlangen Kleid eine wirklich wundervolle Figur: Die schwarze Robe hat einen klassischen, geraden Schnitt und ist ärmellos. Der tiefe Rückenausschnitt steht im Kontrast zu dem hochgeschlossenen Kragen. Zu ihrem Look kombiniert die "Elektra"-Darstellerin nur ein Paar silberne Ohrringe und einen passenden Armreif.

Jennifer ist nicht nur Investorin und Mitbegründerin des Angel City Fußballklubs. Im vergangenen Monat organisierte sie auch eine Zusammenarbeit zwischen dem Klub und ihrer Firma "Once Upon A Farm", die organische Fruchtsnacks herstellt. "Als eine der ersten Investoren und größten Fans von Angel City bin ich stolz auf ihre Mission, einen gesunden Lebensstil für Familien und junge Sportler zu fördern", meinte die dreifache Mutter in einem Statement gegenüber People. Dem fügte sie hinzu: "Ich freue mich, dadurch eine gesündere Generation heranzuziehen."

Jennifer Garner hat es in den vergangenen Monaten immer wieder geschafft, für Aufsehen zu sorgen – allerdings nicht wegen ihrer hübschen Looks. Seit Wochen ist die Schauspielerin in das Ehedrama zwischen ihrem Ex Ben Affleck (51) und dessen aktueller Frau Jennifer Lopez (54) verwickelt. Die bösen Trennungsgerüchte um das Paar reißen einfach nicht ab, weshalb Jennifer sich sehr um den Vater ihrer Kinder sorgen soll. Wie ein Insider gegenüber OK! Magazine verriet: "Jen hat sich von Ben als Ehemann gelöst, aber wegen der gemeinsamen Kinder wird sie sich immer für ihn verantwortlich fühlen."

Getty Images Jennifer Garner im November 2022 in Hollywood

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, Schauspieler

