Herzogin Meghan glänzt bei erstem Auftritt seit zwei Monaten

Herzogin Meghan (42) strahlte bei ihrer ersten öffentlichen Erscheinung seit zwei Monaten in einem supereleganten Outfit – das einigen vielleicht bekannt vorkommen dürfte: Das schicke cremefarbene Halterneck-Seidenkleid erinnert an ihren zweiten Hochzeitslook von Stella McCartney, ist jedoch von der Luxusmarke Oscar de la Renta. Anlass ihres Auftritts war die Verleihung des Pat Tillman Awards an ihren Ehemann Prinz Harry (39) bei den ESPY Awards. Wie unter anderem Hello! berichtet, wurde der Herzog von Sussex für die Gründung der Invictus Games geehrt, die verletzten und kranken Soldaten und Veteranen helfen sollen. Bei der Preisverleihung unterstützte die Ex-Schauspielerin ihren Liebsten, der in seinem schwarzen Anzug ebenfalls eine tolle Figur machte.

Die Veranstaltung wurde von Serena Williams (42) moderiert, einer engen Freundin von Meghan. Sie begrüßte das royale Ehepaar in ihrer Rede: "Prinz Harry und Meghan sind hier. Lasst uns für sie applaudieren." Mit einem Augenzwinkern fügte der Tennisstar hinzu: "Aber Harry und Meghan – versucht heute Abend bitte, nicht zu viel zu atmen." Vor der Verleihung betonte ESPN-Vizepräsidentin Kate Jackson (75), dass es eine Ehre sei, Persönlichkeiten wie Prinz Harry zu würdigen, die mit ihrem Engagement Veränderungen und Inklusivität fördern. Der Preis ist nach dem ehemaligen NFL-Spieler und US-Army-Ranger Pat Tillman benannt, der 2004 in Afghanistan starb.

Der letzte öffentliche Auftritt der Suits-Darstellerin und ihrem Gatten fand im Mai während ihrer dreitägigen Nigeria-Reise statt. In Lagos beeindruckte die Zweifach-Mama ebenfalls mit ihrem stilsicheren Auftreten: An ihrem letzten Tag der Tour trug sie beispielsweise ein besonderes Outfit bestehend aus einer weißen Bluse von Carolina Herrera, Burberry-High-Heels und einem umwerfenden Wickelrock aus traditionellem nigerianischen Aso-Oke-Stoff, den sie von der Nigerianischen Diasporakommission geschenkt bekommen hatte.

Mit seinem glamourösen Auftreten bei den ESPYs bewies das Paar einmal mehr, dass es den hohen Lebensstandard, den es sich in den USA aufbaute, mühelos verkörpert. Dennoch erinnert das luxuriöse Leben immer wieder daran, dass dieser Glanz auch finanziell bewerkstelligt werden muss. Bereits vor drei Wochen wurde berichtet, dass die Verwaltung des 14 Millionen Dollar teuren Anwesens in Montecito einer Mammutaufgabe gleicht. Luxusimmobilienmakler Eric Bramlett zog damals den Vergleich zu einem kleinen Boutique-Hotel, dessen Betrieb immense Kosten verursache. Laut OK! belaufen sich die jährlichen Unterhaltskosten des glamourösen Heims der Sussexes auf mehrere hunderttausend Euro.

Trotz dieser kostspieligen Ausgaben scheint das Vermögen des Paares aufgrund seiner wirtschaftlichen Entscheidungen und seines Erfolgs in der neuen Heimat gesichert zu sein. Berichten zufolge sind die beiden Aussteiger-Royals nach wie vor millionenschwer und können sich ihr luxuriöses Leben problemlos leisten. Laut dem Online-Magazin sollen Harry und Meghan rund 48 Millionen Pfund, was etwa 56,7 Millionen Euro entspricht, auf der hohen Kante haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry bein den ESPYs 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrem Nigeria-Besuch im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Ehepaar

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Meghans Outfit? Na ja. Etwas langweilig... Total schön. Sie sieht super aus! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de