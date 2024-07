Jörn Schlönvoigt will nicht mehr über Liebesleben sprechen

Jörn Schlönvoigt (37) hält sein Privatleben mittlerweile strikt aus der Öffentlichkeit raus! Auch in Sachen Liebe hält sich der GZSZ-Schauspieler in den vergangenen Jahren eher bedeckt. Promiflash trifft Jörn auf der Europapremiere von "To the Moon" und hakt nach, ob es denn derzeit eine besondere Person in seinem Leben gibt – doch er blockt ab. "Ich habe mir vor zwei Jahren vorgenommen, gar nicht mehr über mein Privatleben oder mein Liebesleben zu sprechen und deswegen würde ich auch nicht sagen, wenn es jemanden gibt oder andersrum genauso, also lass ich das mit einem großen Fragezeichen einfach mal so stehen", erklärt der Musiker im Gespräch.

Das war tatsächlich nicht immer so. Früher habe der Schauspieler seinen Beziehungsstatus mit der breiten Öffentlichkeit geteilt: "Ich habe das immer öffentlich gemacht, weil ich dachte, das gehört dazu, habe aber festgestellt, dass da immer sehr viel Druck von außen dazu kommt." Daher hatte der Serienstar für sich einen Entschluss gefasst: "Ich habe für mich selber entschieden, mein Liebesleben gar nicht mehr zu kommentieren und das einfach offenzulassen, dann kann sich jeder seinen Teil denken."

Vor einigen Monaten war Jörn noch ein wenig auskunftsfreudiger, was sein Liebesleben betrifft. Im April 2024 hatte er im Interview mit Bunte noch verraten, dass er zu diesem Zeitpunkt als glücklicher Single durchs Leben gehe: "Ich lasse alles auf mich zukommen, ich habe überhaupt keinen Druck, jetzt jemanden zu finden, zu heiraten, Kinder zu bekommen." Statt auf eine Romanze wollte er sich damals lieber auf seine Tochter und die bevorstehenden "GZSZ"-Dreharbeiten fokussieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Jörns Entscheidung, sein Liebesleben privat zu halten? Ich finde es super! Privatsphäre ist wichtig! Ich finde es schade! Ich würde gerne mehr von ihm erfahren... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de