"Stimme zurück": Kesha spricht über Ende ihres Rechtsstreits

Kesha (37) spricht in "The Alchemy of Pop" offen über den jahrelangen Streit mit ihrem ehemaligen Musikproduzenten Dr. Luke (50). Sichtlich gerührt beschreibt sie ihren Kampf ums Durchhalten während der Rechtsstreitigkeiten – die "Tik Tok"-Sängerin klagte gegen ihn und behauptete damals, sie sei von ihm sexuell missbraucht worden, nachdem er sie unter Drogen gesetzt haben soll. Es sei für sie eine schwere Zeit gewesen, wie sie in ihrer Rede nun offenbart: "Ich habe die Rechte an meiner eigenen Stimme verloren." Sie führt fort: "Es war öffentlich. Es war sehr schmerzhaft. Ich war sehr wütend."

Ihre aufgewühlten Gefühle nutzte sie, um ihre Kreativität zu fördern. Die 37-Jährige erklärt weiter in ihrer Rede: "Also habe ich das getan, was ich mit all meinen Emotionen tue, und ich habe mir einen Weg durch die Situation geschaffen." Für Kesha endete die schwere Zeit im März, wie sie offenbart: "Ich habe das Recht auf meine eigene Stimme zurückerhalten. Und damit habe ich zum ersten Mal seit fast 20 Jahren meine Freiheit wiedergefunden." Für diese Aussage bekommt sie Applaus vom Publikum. "Es ist schon komisch, dass man die Rechte an der eigenen Stimme verlieren kann, aber niemals die Rechte an der eigenen Wahrheit", äußert sie.

Vor etwa einem Jahr hatten Kesha und ihr ehemaliger Musikproduzent Dr. Luke ihre Rechtsstreitigkeiten beendet, bevor die gerichtlichen Verhandlungen beginnen sollten. Der 50-Jährige streitet bis heute den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs vor mehr als neun Jahren ab. Beide erklärten auf Instagram, ihren Streit beendet zu haben. Kesha schrieb: "Nur Gott weiß, was in dieser Nacht geschah. Wie ich schon immer gesagt habe, kann ich nicht alles wiedergeben, was geschehen ist. [...] Ich wünsche allen beteiligten Parteien nichts als Frieden."

Kesha im Juli 2024

Kesha, Sängerin

