Neue Details: Stürzte Michael Mosley (†) zehn Meter tief?

Dr. Michael Mosley (67) verschwand am Mittwoch bei einem Spaziergang auf der griechischen Insel Symi spurlos. Am Wochenende wurde schließlich eine Leiche gefunden, bei der es sich offenbar um den vermissten britischen Fernsehmoderator handelt. "Wir sahen ein Objekt neben einem Zaun am Strand, und als wir näher herankamen, erkannten wir, dass es die Leiche von Michael Mosley war", berichtet der Bürgermeister der Insel laut Mirror in einem offiziellen Statement. Er erklärt weiter: "Er war wahrscheinlich von einer kurzen Klippe aus etwa zehn Metern Höhe gestürzt."

Bei einer Suche mit dem Boot wurde die Leiche entdeckt. Die Armbanduhr des Journalisten, die in der Sonne glitzerte, soll die Aufmerksamkeit der Suchenden auf sich gezogen haben. Laut BBC geht die Polizei davon aus, dass die Leiche bereits seit mehreren Tagen dort gelegen habe. Am vergangenen Mittwoch um 14 Uhr hatte sich der TV-Arzt von seiner Frau, mit der er auf der Insel Urlaub machte, verabschiedet, um einen Spaziergang zu unternehmen. Sein Handy hatte er zurückgelassen, nahm jedoch sein Portemonnaie, eine Flasche Wasser und einen Regenschirm in seinem Rucksack mit.

Über den tragischen Vorfall äußerte sich seine Frau Clare Bailey bereits gegenüber The Sun. "Es ist niederschmetternd, Michael, meinen wunderbaren, lustigen, freundlichen und brillanten Ehemann, verloren zu haben", meint die Autorin. Trotz der niederschmetternden Nachricht findet Clare auch Worte der Dankbarkeit: "Wir hatten ein unglaublich glückliches Leben zusammen. Wir haben uns sehr geliebt und waren so glücklich miteinander. Ich bin unglaublich stolz auf unsere Kinder, ihr Durchhaltevermögen und ihre Unterstützung in den letzten Tagen."

Anzeige Anzeige

Facebook / MichaelMosleyUK Dr. Michael Mosley in Symi, Griechenland

Anzeige Anzeige

Instagram / drclarebailey Dr. Michael Mosley und Dr. Clare Bailey

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de