Wegen Nachnamen: Victoria Swarovski kämpft gegen Vorurteile

Victoria Swarovski (30) stammt aus einer milliardenschweren Familie, die sich ein Schmuckimperium in Österreich aufgebaut hat. Aufgrund ihres berühmt-berüchtigten Nachnamens treten ihr Fremde oft mit Vorurteilen entgegen, wie sie im Interview mit der spanischen Vanity Fair gesteht. "Ich weiß, dass die Leute mich zuerst misstrauisch betrachten, aber ich habe gezeigt, dass ich – obwohl ich einer sehr, sehr reichen Familie angehöre – sehr, sehr fleißig bin", betont sie. Mittlerweile würden die Menschen wissen, dass sich die Let's Dance-Moderatorin nicht auf dem Erfolg ihrer Familie ausruht. Sie macht deutlich: "Für mich war immer klar, dass ich etwas für mich selbst tun wollte."

Und das tut sie. Victoria ist nicht nur erfolgreiche Moderatorin, sondern hat sich nun auch der Musik und dem Modedesign gewidmet. Ihre erste Kollektion von sechs Sommerkleidern war innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Auch wenn Victoria gern auf eigenen Beinen steht, kann sie immer auf die Unterstützung ihrer Familie zählen. Besonders ihre Schwester Paulina habe ihr beim Designen der Kleider sehr geholfen. "Ich zeigte ihr meine Entwürfe und sie sagte mir: 'Füge ein Futter hinzu, erhöhe den Ausschnitt, reduziere die Länge'", erinnert sich die 30-Jährige an die Ratschläge ihrer Schwester.

Bereits in der Vergangenheit stellte Victoria klar, wie wichtig ihr ihre Unabhängigkeit ist. "Ich gehe jetzt schon seit 15 Jahren meinen eigenen Weg. [...] Ich konzentriere mich voll auf meine eigene Karriere und meine eigenen Unternehmungen", machte sie im vergangenen Monat im Interview mit Falstaff deutlich. Würde sie trotzdem irgendwann ins Familienbusiness einsteigen? Daran hat die Fernsehpersönlichkeit offenbar kein Interesse: "Für mich kommt es zumindest momentan und auch nicht in absehbarer Zeit infrage, in das operative Geschäft einzusteigen."

Getty Images Paulina Swarovski, Schwester von Victoria Swarovski

Getty Images Victoria Swarovski im April 2024 bei "Let's Dance"

