Werden Kris Jenner und ihr Partner Corey etwa bald heiraten?

Kris Jenner (68) und Corey Gamble (43) sind bereits seit rund einem Jahrzehnt ein Paar. Bislang gaben sich die Unternehmerin und ihr Liebster aber nicht das Jawort. Wird sich das in naher Zukunft ändern? Zumindest plant die Mutter von Kim Kardashian (43) in einer aktuellen Folge von The Kardashians, welche zwei Ladys die Brautjungfern an ihrem großen Tag sein werden. Für sie kommen ihre Freundinnen Kathy Hilton (65) und Faye Resnick infrage. Der Realitystar merkt an: "Ich meine, ihr könnt auf jeden Fall Brautjungfern sein, wenn ich heirate!" Dennoch wolle sie nicht sofort vor den Traualtar treten und sich noch etwas Zeit lassen. Die gebürtige US-Amerikanerin teasert: "Vielleicht, wenn ich 70 bin!"

Vor ein paar Monaten sah das Ganze noch anders aus: Ein Insider behauptete, dass Kris nicht vorhabe, Corey zu heiraten. "Kris will ihre Beziehung nicht zu Papier bringen, weil sie weiß, dass es nicht gut ausgehen würde, falls ihre Beziehung endet, wenn sie verheiratet wären!", stellte ein Informant gegenüber Daily Mail klar. Ob sich das mittlerweile änderte, lässt die 68-Jährige bisher noch offen.

Zwischen dem Kardashian-Oberhaupt und Corey besteht ein Altersunterschied von 25 Jahren. Kris habe damit kein Problem und erinnerte sich: "Ich habe den Altersunterschied nicht verstanden und dann hat er mir beigebracht, dass Alter nur eine Zahl ist." Damals konnte sie hingegen nicht nachvollziehen, warum die Differenz kein Thema für den 43-Jährigen ist. Die Influencerin erzählte: "Als ich anfing, mit Corey auszugehen, habe ich immer zu ihm gesagt: 'Warum willst du mit jemandem ausgehen, der älter ist als du?'"

Instagram / krisjenner Corey Gamble und Kris Jenner, April 2024

Getty Images Corey Gamble und Kris Jenner, Januar 2024

