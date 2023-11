Wieder erwischt: Dalton Gomez knutscht wild mit Maika Monroe

Bei den beiden scheint sich etwas Ernsteres anzubahnen! Es war eine der Trennungen des Jahres: Vor einigen Monaten gaben Ariana Grande (30) und Dalton Gomez bekannt, dass sie sich nach rund zwei Jahren Ehe scheiden lassen. Die Sängerin ist bereits neu verliebt: in ihren "Wicked"-Co-Star Ethan Slater (31). Aber auch Dalton ist wohl über das Liebes-Aus hinweg: Schon zum zweiten Mal ist er jetzt mit Maika Monroe (30) am Turteln!

Vergangenen Donnerstag gab der gehypte DJ Fred Again ein Konzert in Los Angeles. Wie ein Video zeigt, das Daily Mail vorliegt, waren auch der 28-Jährige und seine mutmaßliche neue Flamme dabei. Die beiden scheinen ziemlich viel Spaß gehabt zu haben: In dem Clip ist zu sehen, wie Dalton und Maika ungeniert miteinander rummachen!

Die Knutscherei kommt nur wenige Wochen, nachdem die zwei das erste Mal zusammen gesichtet worden waren. Anfang Oktober tauchten Fotos auf, auf denen der Immobilienmakler und die "It Follows"-Darstellerin in einem Strip-Klub in Hollywood züngeln. "Sie schauten sich um, um zu sehen, ob jemand zuschaute und knutschten dann vor allen Leuten weiter", hatte ein Insider gegenüber Deuxmoi berichtet.

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande im November 2022

Instagram / arianagrande Dalton Gomez, Ex-Ehemann von Ariana Grande

Getty Images Maika Monroe, Schauspielerin

