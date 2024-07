Laura Müller klärt auf: Wer kümmert sich um Söhnchen Rome?

Laura Müller (23) ist seit vergangenen Jahr stolze Mama eines kleinen Sohnes. Mit ihrem Mann Michael Wendler (52) bekam sie den kleinen Rome Aston, der sie seither auf Trab hält. Aber wie bekommen die Influencerin und der Schlagersänger ihren Familienalltag mit ihren jeweiligen Karrieren unter einen Hut? Wie die Influencerin ihren Instagram-Followern erklärt, ist ihr Sohnemann einfach immer mit dabei. "Ich kriege immer noch Nachrichten, was wir den ganzen Tag mit Rome machen. Ob wir ihn abgeben, in die Kita geben, einer Tagesmutter geben oder irgendwohin geben – nein", stellt das OnlyFans-Model klar und verdeutlicht: "Ich wusste von Anfang an, dass wenn ich ein Baby habe, dann bleibt es nur in meiner Obhut. Er bleibt nur bei uns, ausschließlich. Er ist immer mit dabei."

Auch zu Dates im Restaurant komme der kleine Rome einfach mit. Einen Abend bei den Großeltern bleiben, würde auch nicht funktionieren – die 23-Jährige und ihr Partner wohnen in Miami, ihre Familien noch in Deutschland. Trotz der großen Distanz hat Laura regelmäßig Kontakt mit ihren Liebsten, entgegen einiger Gerüchte. In einer Fragerunde im Netz betonte sie kürzlich: "Meine Familie war gerade erst hier, wir haben zusammen Romes ersten Geburtstag gefeiert." Ob sie mit ihrem Sprössling auch mal in der Heimat war, gab sie nicht preis.

Laura und der 52-Jährige sind mittlerweile seit mehr als fünf Jahren ein Paar und trotz ihres hohen Altersunterschieds überglücklich. 2020 hatten sie sich in einer standesamtlichen Trauung das Jawort gegeben – eine große Hochzeit mit Party und Co. steht noch aus. Im Sommer 2023 erblickte ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt, der ganze Stolz der jungen Mutter. "Es ist eine aufregende Reise und ich bin froh, Mama zu sein. [...] Wir genießen unser Leben als Familie und unternehmen ganz viel", machte sie in einem anderen Q&A deutlich. Dabei verriet sie auch, dass sie zwar keine Nanny oder Ähnliches habe, aber im Haushalt von einer Reinigungskraft unterstützt werde.

Anzeige Anzeige

Action Press / Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige Anzeige

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler bei DSDS

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Laura und Michael komplett alleine für Rome sorgen? Ja, total. Ich dachte sie haben eine Nanny. Nee, das habe ich mir auch schon gedacht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de