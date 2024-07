Louisa Jindaoui genießt Kuschelzeit mit Sohnemann Nidal

Nidal Jindoui ist mittlerweile vier Monate alt – am 10. Mai erblickte der Sohnemann von Louisa (24) und Nader Jindaoui (27) das Licht der Welt. In den sozialen Medien hält das Paar seine Fans mit täglichen Videos und Bildern von ihrem Nachwuchs auf dem Laufenden. Nun teilt die Beauty einen niedlichen Schnappschuss aus dem Fahrstuhl in ihrer Instagram-Story, auf dem sich der Kleine in seiner Trage schlafend an seine Mama kuschelt. Liebevolle schmiegt sie ihren Kopf an ihn. "Ich will nicht, dass die Zeit so schnell vergeht...", kommentiert sie den süßen Moment.

Wie schnell der Nachwuchs aufwächst, dürfte Louisa bereits durch ihre Tochter Imani mitbekommen haben. Die kleine Beauty kam am 29. Oktober 2021 auf die Welt. Inzwischen ist sie zweieinhalb Jahre alt – und etliche Instagram-Beiträge zeigen, wie groß sie mittlerweile ist. Zuletzt veröffentlichte die Brünette ein gemeinsames Foto, auf dem Imani mit einer roten Strickmütze auf dem Kopf in die Kamera strahlt und Louisa – ebenfalls mit einem roten Hingucker bekleidet – sie von hinten umarmt. "Du bist mein Sonnenschein", schrieb sie in die Bildunterschrift.

Die Kinder von Nader und seiner Gattin sind nahezu täglich in den Medien zu sehen – bereits kurz nach der Geburt teilten sie Schnappschüsse des Nachwuchses. Einem Großteil der Social-Media-Nutzer scheint das ziemlich gegen den Strich zu gehen, weshalb sie die Eltern regelmäßig mit negativen Kommentaren bombardieren. Den Hate nahm der Ex-Hertha-Profi jedoch nicht so einfach hin. "Das ist kein Spaß, man. Ihr macht Menschen damit kaputt. Kümmert euch um euer eigenes Leben", wetterte er. Vor allem auf Louisa haben die Hass-Kommentare der Nutzer große Auswirkungen. "Ihr zerstört Louisa damit. Die ist komplett verunsichert", erklärte Nader.

Instagram / linlouuu Louisa Jindaoui und Tochter Imani

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui, Mai 2024

