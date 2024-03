Kurz nach Geburt: Louisa Jindaoui zeigt Gesicht ihres Sohnes

Sie wollen ihr Babyglück nun wohl mit ganz Deutschland teilen! Am vergangenen Wochenende durften Louisa (24) und Nader Jindaoui (27) ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen: einen Jungen namens Nidal. Wenige Tage nach der Geburt teilt der Fußballer nun einen Screenshot von einem Chat mit seiner Frau in seiner Instagram-Story, auf dem erstmals das Gesicht des Babys zu sehen ist. Eingewickelt in eine flauschige Decke schlummert der Kleine in einem Babykorb. Die stolzen Eltern können ihr Glück kaum fassen und schickten sich gegenseitig "Ich liebe dich" zu dem Foto ihres Neugeborenen.

Wenige Stunden nach der Geburt posteten der 27-Jährige und seine Frau bereits ein paar Bilder aus dem Krankenhaus. Eines zeigte, wie Nader seiner Louisa einen Kuss auf die Stirn gibt, während sie mit ihrem schlafenden Spross im Arm im Bett liegt. Auf weiteren ist unter anderem zu sehen, wie die kleine Familie mit ihrem neusten Mitglied die Klinik verlässt. Mit weiteren Details zur Entbindung halten sich die frischgebackenen zweifachen Eltern aber noch zurück. Sicherlich werden sie ihren zahlreichen Fans aber noch einen ausführlichen Bericht geben.

Nader und Louisa kennen sich bereits seit ihrer Jugend. Ende 2019 hatten sie sich das Jawort gegeben, ein Jahr später kam ihre Tochter Imani zur Welt. Bereits an ihrer ersten Schwangerschaft ließen sie ihre Community im Netz teilhaben. Seither dokumentieren sie Imanis Meilensteine sowie ihr Leben als Familie auf Social Media – mit Erfolg: Die Zweifachmama hat 2,3 Millionen, ihr Mann 2,2 Millionen Follower auf Instagram.

Instagram / naderjindaoui Louisa Jindaouis Sohn

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui mit ihrer Tochter Imani

