"Ihr zerstört Louisa": Nader Jindaoui wettert gegen Hater

Seit Jahren zählen Nader (27) und seine Frau Louisa Jindaoui (24) zu den aktivsten deutschen Influencern. Sowohl der Fußballer als auch die Beauty haben allein auf Instagram jeweils über zwei Millionen Follower. Dort unterhalten sie ihre Fans vor allem mit Videos und Bildern von ihrer Tochter Imani – nicht allen Usern gefällt es, dass die beiden die Kleine so zur Schau stellen. Vor wenigen Tagen bekamen sie ihr zweites Kind. Dass sie Baby Nidal nun auch schon kurz nach der Geburt in die Kamera halten müssen, bringt bei manchen das Fass zum Überlaufen – viel Hate erreicht die Social-Media-Stars. Dazu hat Nader einiges zu sagen: "Das ist kein Spaß, man. Ihr macht Menschen damit kaputt. Kümmert euch um euer eigenes Leben."

Hass sei in den sozialen Medien ganz normal, "so ist die Welt" eben, erklärt der Hertha-Spieler, doch welche Auswirkungen das auf seine Partnerin hat, besorgt ihn. "Ihr zerstört Louisa damit. Die ist komplett verunsichert", und das betreffe auch ihn. Das Schlimmste sei jedoch: "Die Leute da draußen tun so, als wenn sie sich Sorgen um unsere Kinder machen. Das Einzige, worum die sich sorgen, ist: 'Warum verdienen die Geld? Warum haben die Geld?'" Den Hass über die Kinder aufzuziehen sei nur ein vorgeschobener Grund. Wahre Fans würden wissen, dass sie ihr Leben schon vor ihren Kindern sehr öffentlich gelebt haben. "Ihr redet darüber, dass wir schlimme Sachen machen? Ich schwöre auf alles, ihr seid die Schlimmsten! Ihr versteckt euch hinter euren Handys, schreibt Kommentare [...] Es geht euch nicht um unsere Kinder", wettert Nader gegen die Hater.

Unter dem letzten Post des Paares sammeln sich Kommentare wie: "Zu euch, am besten zu dir, fällt mir echt nichts mehr ein. Ohne Worte, da kann man nur mit dem Kopf schütteln" und "Der Junge hat gerade mal das erste Licht gesehen und landet auf Insta". Ein Nutzer bezieht sich sogar auf Naders Worte und findet, das Posten seiner Kinder zu rechtfertigen sei verantwortungslos.

Anzeige

Instagram / naderjindaoui Nader und Imani Jindaoui

Anzeige

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihrem Neugeborenen im Krankenhaus

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de