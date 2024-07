Neuer Held: Das verrät erster Trailer zu "Captain America 4"

Die Fans warten sehnsüchtig auf den vierten Teil von Marvels Captain America. Jetzt gibt es endlich einen Vorgeschmack, denn der erste Trailer ist draußen. Darin ist zum ersten Mal Sam Wilson (Anthony Mackie, 45) alias The Falcon in der Uniform von Captain America zu sehen. Doch das ist noch nicht alles! Neben dem neuen Look muss sich Sam auch einem neuen Schurken stellen. Der noch namenlose Gegenspieler wird von Giancarlo Esposito (66) gespielt, auf den die Fans schon einen Blick werfen können. Dieser bedroht unter anderem das Leben des US-Präsidenten Thaddeus Ross, gespielt von Harrison Ford (82). Den größten Gegner gibt es aber zum Schluss des Trailers: den Red Hulk. Laut Comics steckt eigentlich Thaddeus selbst hinter dem Riesen – ob sich Harrison in dem Film verwandeln wird, werden die Fans wohl aber erst im Kino sehen.

Für Harrison ist es der erste Film für das MCU. Seine Rolle wurde zuvor von dem mittlerweile verstorbenen William Hurt gespielt. Warum sich der Indiana Jones-Star entschied, in die ikonische Superhelden-Filmreihe einzusteigen, erzählte er Anfang vergangenen Jahres im Interview mit The Hollywood Reporter. "Ich weiß es nicht. Ich kann es mir selbst nicht erklären – es ist nur Arbeit. Aber ich dachte mir: Alle anderen scheinen eine tolle Zeit zu haben. Ich sehe all diese großartigen Schauspieler, die sich amüsieren", erklärt der Filmstar. Spaß wird er sicherlich gehabt haben. Die Marvel-Anhänger müssen sich aber noch bis 2025 gedulden, erst dann kommt "Captain America: Brave New World" in die Kinos.

Anthony, der bereits in einigen Marvel-Filmen zu sehen war, bekommt mit dem neuen "Captain America" nicht nur seine neue Rolle mit dem Sternenbanner-Schild, sondern es ist auch das erste Mal, dass er der alleinige Protagonist ist. Die Vorgeschichte erzählte die Mini-Serie "The Falcon and the Winter Soldier", in der er neben Sebastian Stan (41) zu sehen war. Bis dato hegten Fans noch die Hoffnung, dass Chris Evans (43) als Steve Rogers zurückkehren wird. Doch der machte schon 2022 auf X klar, dass seine Figur den Schild endgültig weitergereicht habe: "Sam Wilson ist Captain America".

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf den neuen Film? Ja, ich bin so gespannt auf den neuen "Captain America"-Film! Nee, für mich ist Chris der einzige Captain America. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de