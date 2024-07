Simone turnt bei Olympia: Ehemann Jonathan Owens ist stolz

Die Turnerin Simone Biles (27) nimmt in diesem Jahr an den Olympischen Sommerspielen teil – ihr Ehemann Jonathan Owens (28) strotzt vor Stolz! "Ich kann es kaum erwarten! Ich war bei jedem ihrer Wettkämpfe in der letzten Saison dabei und lerne immer mehr über das Turnen. Ich kenne die Wertung und alles andere, also kann ich es kaum erwarten, ihr dabei zuzusehen, wie sie ihr Ding durchzieht", schwärmt der Footballspieler im Interview mit OK! und betont zudem: "Sie ist einfach klasse! [...] Das mitzuerleben ist großartig für mich. Ich bin zwar voreingenommen, aber ich sehe es jeden Tag und sehe das Training und alles, was sie durchmacht."

Als Sportler kann Jonathan sicherlich nachempfinden, wie es seiner Liebsten aktuell geht – deswegen hat er auch einen ganz besonderen Rat für Simone: "Das ist das Wichtigste, was ich ihr immer sage: Denkt immer positiv und hört nicht auf, Spaß zu haben – und lächelt dabei!" Und auch die 27-Jährige steht ihrem Partner stets mit Rat und Tat zur Seite, wie Jonathan ebenfalls in dem Interview verrät: "Sie hat mir gesagt, wenn ich das Gefühl hatte, nicht meine beste Leistung zu bringen, dass ich vielleicht mit einem Sportpsychiater sprechen oder eine Sporttherapie machen sollte. [...] Sie meinte, ich solle mit jemandem reden, weil sie es merkt und mich in meinen besten Zeiten erlebt hat. Sie weiß, wenn etwas nicht stimmt."

Seit 2020 gehen Jonathan und Simone gemeinsam durchs Leben – laut People haben sich die beiden Sportskanonen auf einer Dating-App kennengelernt. Dass sich der NFL-Star mit seiner Liebsten sicher ist, wurde bereits zwei Jahre später deutlich: Jonathan stellte Simone die Frage aller Fragen. Im vergangenen Jahr läuteten dann schließlich die Hochzeitsglocken – und das gleich zweimal: Auf die standesamtliche Hochzeit folgte die romantische Trauungszeremonie in Cabo. Obwohl die beiden Turteltauben wohl kaum glücklicher sein könnten, gibt es hin und wieder Streitpotenzial: Simone verriet in der Sendung "2023 Back That Year Up", dass sie darüber diskutieren, wer der bessere Sportler sei. "Turnen ist schwieriger – ob er nun zustimmt oder nicht", witzelte die Beauty.

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Getty Images Simone Biles und Jonathan Owens im April 2024

