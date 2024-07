So heiß posiert Khloé Kardashian in dunklem Jeanskorsett!

Khloé Kardashian (40) modelt für ihre eigene Modemarke. Ihren Fans im Netz präsentiert die Unternehmerin nun ein neues Outfit. Auf Instagram teilt der The Kardashians-Star Fotos, auf denen er in einem schwarzen Jeanslook posiert: In einer dunklen Kombination aus Jacke, Hose und engem Korsett schaut die Beauty lasziv in die Kamera. "Vorsicht: Die Khloé-Jeans könnte Komplimente verursachen!", heißt es im Titel des Social-Media-Posts.

Die besagten Schmeicheleien bekommt Khloé sogleich von zahlreichen Fans. In der Kommentarspalte des Beitrags bringen einige Bewunderer ihre Begeisterung zum Ausdruck. "Ja, das verursacht sie! Eine Million Komplimente an dich! Ich liebe diesen neuen Style und du siehst toll aus!", schreibt beispielsweise ein Nutzer des Onlineportals und ein weiterer stimmt zu: "Einfach umwerfend!" Außerdem findet ein dritter User: "Sie rockt mit diesem wunderschönen Jeansoutfit!"

Aktuell sorgt Khloé übrigens mit einem weiteren Look mächtig für Aufsehen. Anlässlich der Hochzeit von Anant Ambani (29) in Mumbai trug das Kardashian-Mitglied ein traditionelles indisches Gewand, das ziemlich funkelte. Auch ihre Schwester Kim Kardashian (43) ist bei den prunkvollen Feierlichkeiten mit von der Partie. Bei dem wohlhabenden Bräutigam, der die Schönheiten einfliegen ließ, handelt es sich um einen der Söhne des reichsten Mannes Indiens, Mukesh Ambani.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / khloekardashian Kim Kardashian und Khloé Kardashian im Juli 2024

