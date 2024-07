In Weiß? So besucht Kim Kardashian die Milliardärshochzeit

So ein Event lässt sich die Glamour-Queen nicht entgehen: Kim Kardashian (43) reiste zusammen mit ihrer Schwester Khloé (40) nach Indien, um an der Megahochzeit von Anant Ambani (29) und seiner Partnerin Radhika Merchant teilzunehmen. Angesichts Kims Outfits ist nur zu hoffen, dass die Braut selbst in Farbe vor den Altar treten will – in ihrer Instagram-Story posiert die Beauty in einem Zweiteiler, der in der Tat auch als Brautmode durchgehen könnte. Der Realitystar trägt zu der Feier einen weißen Zweiteiler, kombiniert mit weißen Accessoires! Um ihren Look abzurunden, hat sie sich für die hinduistische Zeremonie einen traditionellen Bindi zwischen die Augen geklebt.

Die Vertreterinnen des Kardashian-Klans sind lange nicht die einzigen Prominenten, die für die pompöse Hochzeitsfeier anreisten: Laut Daily Mail stehen eine Menge internationaler Bekanntheiten wie Meta-Chef Mark Zuckerberg (40), Ivanka Trump (42) und Bill Gates (68) auf der Gästeliste. Die Hochzeit findet aber nicht nur an diesem Tag statt – das Fest startete bereits vor rund 130 Tagen. Nach mehreren Monaten voller Zeremonien und Spektakeln steht nun der Höhepunkt der Festlichkeiten an: Das Paar wird sich dieses Wochenende endlich das Jawort geben!

Bei einem so unglaublich langen Event möchten die prominenten Gäste natürlich auch unterhalten werden – um für gute Stimmung zu sorgen, scheute Anants Milliardärsvater keine Kosten und Mühen: Für ein Privatkonzert von Superstar Justin Bieber (30) soll er umgerechnet circa 9,2 Millionen Euro bezahlt haben. Laut Page Six habe der Ehemann von Hailey Bieber (27) dafür aber eine klasse Show abgeliefert: Unter anderem gab er seine Hits wie "Where Are Ü Now", "I'm The One" und "Love Yourself" zum Besten.

Getty Images Anant Ambani und Radhika Merchant, 2024

Getty Images Justin Bieber auf seiner "Purpose World Tour" in Seattle im März 2016

