Will Prinz William seine Kate zur nächsten Diana machen?

Prinz William (42) soll für seine Gattin Prinzessin Kate (42) ganz besondere Pläne geschmiedet haben. "Er führt Kate in die Fußstapfen von Diana (✝36)", ist sich ein ehemaliger Palast-Angestellter laut Closer sicher. Williams Mutter, die 1997 bei einem tragischen Autounfall verstarb, genoss zu Lebzeiten die Sympathien von Millionen Royal-Anhängern. Dieses Vermächtnis soll Kate nun wohl weiterführen. "Ich sehe, wie sie sich kleidet und wie sie sich verhält, und wenn ihre Schwiegermutter etwas sagen könnte, würde sie ihr sagen, dass sie einen unglaublichen Job macht, weil sie sich nie einen Fehltritt erlaubt hat und das Land sie anbetet", betont die Quelle.

Zudem ist der Insider sich sicher, dass William sehr vorsichtig und beschützend agiere, wenn es um das Wohlergehen seiner Liebsten geht. Diese Grundeinstellung rühre daher, dass er in so jungen Jahren seine geliebte Mutter verloren hat. Das Schicksal der Ex-Frau von König Charles (75) werde Kate also keinesfalls ereilen können: "Mit William an ihrer Seite ist Kate sicher, denn er wird sich um sie kümmern und würde niemals zulassen, dass ihr jemand etwas antut."

Die Beziehung des Thronfolgers und seiner Gattin soll derzeit besonders gestärkt sein – tatsächlich auch durch die Krebserkrankung der dreifachen Mutter. "William ist in letzter Zeit sehr aktiv und übernimmt die Führung bei Familienaktivitäten und Routinen im Alltag. Kate liebt es, ihn in dieser Rolle zu sehen, es hat ihre Bindung definitiv gestärkt", berichtete jüngst ein Insider laut Us Weekly. Zu erkennen war dies auch bei Trooping the Colour: Die beiden strahlten sich wie frisch verliebt an.

Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kids George, Louis und Charlotte

