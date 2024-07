Die schönsten Momente von Serienstar Shannen Doherty (†53)

Shannen Doherty (✝53) hatte ein bewegtes Leben. Dass sie in der Schauspielbranche Fuß fassen möchte, war der TV-Bekanntheit bereits im jungen Alter bewusst. Ihre erste größere Rolle spielte sie in dem beliebten Western "Unsere kleine Farm". Mit der Verkörperung der Brenda Walsh in der 90er-Jahre Serie Beverly Hills, 90210 schaffte Shannen dann endlich ihren großen Durchbruch. Der plötzliche Ruhm schien ihr jedoch nicht allzu gut zu bekommen. Medienberichten zufolge kam es in ihrem Privatleben vermehrt zu Affären und Alkoholexzessen. Letztendlich wurde sie nach heftigen Streitereien mit ihren Co-Stars von den Produzenten entlassen.

Doch die Karriere der Darstellerin kam erst dann so richtig in Fahrt. Nachdem sie 1994 im Alter von frischen 23 Jahren für den Playboy posiert hatte, lag der Fokus endgültig auf ihr. Ein Jahr später ergatterte sie ihre erste Hauptrolle im Film "Mallrats". Shannens Rolle in Charmed war für sie am erfolgversprechendsten. Über drei Jahre hinweg spielte sie den Charakter der Prudence Halliwell. Doch auch dieses Mal führte ein Streit in internen Kreisen zu ihrem Serien-Aus. Nach einigen weiteren Darstellungen stand die Serien-Berühmtheit 2008 ein weiteres Mal für die "90210"-Reunion vor der Kamera.

Shannen war jedoch nicht nur für ihre schauspielerischen Leistungen bekannt – sondern auch für ihre Positivität und Willensstärke, die sie trotz des schweren Kampfes gegen den Krebs bis heute aufrechterhielt. Doch nun ist die 53-Jährige an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben. "Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, den 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat", lautete das Statement ihrer Pressesprecherin gegenüber People.

Shannen Doherty in "Charmed" 1999

Shannen Doherty, TV-Serien-Bekanntheit

