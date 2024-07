Große Gefühle: Kylie Jenner möchte mit Timothée Kinder haben

Steht bei den beiden etwa schon die Kinderplanung an? Seit einigen Monaten gehen Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28) nun wohl schon gemeinsam durchs Leben. Obwohl weder der Schauspieler noch die Schauspielerin sich bislang zu ihrer mutmaßlichen Beziehung geäußert haben, zeigten sie ihre Zuneigung zueinander bereits öffentlich. "Kylie und Timothée meinen es sehr ernst miteinander. Das ist nicht nur eine Affäre. Sie hegen wahrhaftige Gefühle füreinander", plaudert nun ein Insider gegenüber Life & Style aus. Sogar die Familienplanung sei bereits ein Thema bei den beiden: "Kylie glaubt, dass Timothée ein großartiger Vater wäre und hat ihn sogar gefragt, ob er mit ihr eine Familie gründen möchte."

Davon soll der Wonka-Star aber erst einmal ziemlich überrumpelt gewesen sein. "Timothée war zunächst ganz schön verblüfft und dachte erst, dass Kylie Scherze macht, aber sie hat das vollkommen ernst gemeint. Obwohl er Kinder liebt, braucht er etwas Zeit, um darüber nachzudenken", erklärt der Tippgeber. Kylie ist immerhin bereits stolze Mama von zwei Kindern: Stormi Webster (6) und Aire Webster (2). Von den beiden Sprösslingen sei der Filmstar auch ganz schön angetan und er bewundere seine Liebste dafür, alleinerziehende Mutter zu sein – dennoch sei er noch nicht dazu bereit, eigene Kinder zu haben.

Angeblich soll es zwischen dem Liebespaar aber auch kriseln. "Kylie versucht, ihre Beziehung zu Timothée aufrechtzuerhalten, aber die Menschen in ihrem Umfeld befürchten, dass es offensichtlich wird, dass er sich nicht mehr so sehr für ihre Beziehung einsetzt wie sie", verriet vergangenen Monat eine Quelle gegenüber Daily Mail. Während der Realitystar "unsterblich" in Timothée verliebt sei, sei sie für ihn allerdings keine Priorität.

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Juni 2024

