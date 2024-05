Insolvent: Steffen Henssler muss fünf Restaurants schließen

Nanu, was ist da bei Steffen Henssler (51) los? Bereits im Jahr 2001 hatte der beliebte TV-Koch sein erstes Restaurant namens "Henssler Henssler" in Hamburg eröffnet. In den darauffolgenden Jahren nahm der Unternehmer noch viele weitere Lokale in Betrieb. Während der Coronapandemie startete der Fernsehstar sogar seinen eigenen Lieferdienst "GO", der sich zu mehreren noblen Sushi-Restaurants entwickelte. Wie das Magazin Wirtschaftswoche jetzt berichtet, sind fünf dieser Lokale nun jedoch pleite! Der Sushi-Ableger musste an mehreren Standorten Insolvenz anmelden – darunter München, Frankfurt und Berlin.

Das ist nicht das erste Mal, dass Steffens Gastronomien für ziemlich viel Aufregung sorgen. Vor wenigen Wochen kontrollierte das Gesundheitsamt Bremen das Fischrestaurant "Ahoi by Steffen Henssler" – mit einem erschreckenden Ergebnis. Die Beamten fanden neben zahlreichen Schimmelablagerungen und Verschmutzungen auch falsch gelagerte Lebensmittel. "Mangelhafte Personal- beziehungsweise Betriebshygiene", lautete das vernichtende Urteil im offiziellen Protokoll des Gesundheitsamtes. Peter Henssler, der Bruder des TV-Kochs und Geschäftsführer der besagten Filiale, stellte im Anschluss gegenüber T-Online klar: Es habe sich um einen "bedauerlichen Einzelfall" gehandelt, der "ganz klar" auf menschliches Versagen zurückzuführen sei.

Mit seinen Restaurants hat Steffen derzeit ganz schön zu kämpfen! Dafür soll es bei dem Grill den Henssler-Star privat ganz fantastisch laufen. Vor wenigen Wochen lüftete ein Insider gegenüber Bild ein Geheimnis: Der Fernsehkoch soll schon vor Jahren seine Freundin, die Yogalehrerin Anna Kugelmeier geheiratet haben. Doch damit nicht genug! Im Jahr 2018 soll der 51-Jährige sogar Vater einer Tochter geworden sein, will der Informant wissen.

RTL / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler"

Instagram / steffen_henssler Steffen Henssler, TV-Koch

Überrascht es euch, dass Steffen seine Restaurants wahrscheinlich schließen muss? Ja, total! Ich liebe all seine Lokale... Nicht wirklich. Mir hat es in dem Sushi-Restaurant nie gefallen. Ergebnis anzeigen



