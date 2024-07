Leder-Look: So scharf diniert Bella Hadid in New York City!

Bella Hadid (27) beweist, dass sie auch abseits des Laufstegs gerne für einen Hingucker sorgt. Aktuelle Schnappschüsse, die Just Jared vorliegen, zeigen, wie stylish das Model zum Zero Bond in New York City stolziert. Für das Abendessen trug die Beauty einen komplett schwarzen Look, bestehend aus einem hautengen Body, kurzen Ledershorts und Cowboy-Stiefeln. Das Outfit rundete sie mit einer Vintage-Sonnenbrille ab.

Laut Medienberichten ist die 27-Jährige im Mai nach Texas gezogen, um näher bei ihrem Freund Adan Banuelos zu sein. Sie soll eine Farm in einer ländlichen Nachbarschaft von Fort Worth gekauft haben, wo ihr Partner seine Pferderanch betreibt. "Bella hat dank Adan ein ganz neues Leben begonnen", verriet ein Insider gegenüber Ok! und fügte hinzu: "Sie bereut diesen Schritt keineswegs und ist sogar froh, raus aus dieser oberflächlichen Blase zu sein. Modeljobs will sie nur noch ganz gelegentlich annehmen und auch nur, wenn sie wirklich Lust darauf hat."

Seit Februar gehen Bella und Adan offiziell gemeinsam durchs Leben. Berichten zufolge sollen sich die beiden im Stall kennengelernt haben. In der Reitsport-Szene ist ihr Partner ein hoch angesehener Name. Im Jahr 2017 wurde er als einer der jüngsten Reiter in die Riders Hall of Fame der National Cutting Horse Association aufgenommen.

Getty Images Bella Hadid, Model

Getty Images Adan Banuelos und Bella Hadid, März 2024

