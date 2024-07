Profitänzer Graziano Di Prima wegen Gewaltvorwürfen gefeuert

Hinter den Kulissen von Strictly Come Dancing geht es scheinbar nicht immer mit rechten Dingen zu! Neben Giovanni Pernice steht nun auch Graziano Di Prima (30) schweren Anschuldigungen gegenüber. Wie Daily Mail berichtet, wurde Zara McDermott (27), mit der der Profitänzer in der vergangenen Staffel gemeinsam in der Show tanzte, während der Proben Opfer von körperlicher und verbaler Gewalt seitens Graziano. Ein "Strictly Come Dancing"-Insider behauptet: "Graziano hat sie ständig misshandelt, er hat sie getreten und geschlagen. Es gab mehrere Anlässe, bei denen sowohl körperliche als auch verbale Angriffe erfolgten. Es war mehr körperlich als verbal, aber es war alles schrecklich." Das, was Graziano Zara angetan habe, lasse seinen Kollegen Giovanni "wie ein Weichei" aussehen.

Der Profitänzer musste das britische Tanzformat aufgrund der Gewaltvorwürfe verlassen. In einem Instagram-Beitrag bezieht er zu den Anschuldigungen und zu seinem plötzlichen Show-Rausschmiss Stellung. Mit ehrlichen Worten erklärt Graziano: "Meine intensive Leidenschaft und Entschlossenheit zu gewinnen, könnten mein Trainingsregime beeinflusst haben." Genauer äußerte er sich zu den Gewaltvorwürfen jedoch nicht.

Zuletzt sorgte Giovanni Pernice bezüglich seiner Arbeit bei dem UK-Äquivalent von Let's Dance für Aufsehen. Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen, "toxische" Trainingsmethoden zu haben und seine Tanzpartner stark unter Druck zu setzen. Wie eine Quelle gegenüber The Sun berichtete, sei sich der gebürtige Italiener jedoch keiner Schuld bewusst: "Er möchte wissen, welche Anschuldigungen gegen ihn erhoben werden, aber er besteht darauf, dass er seinen Namen reinwaschen wird." Giovanni erinnere sich allein daran, dass er einmal jemanden auf den Fuß getreten war, doch das habe er nicht "absichtlich falsch" gemacht, erklärte der Informant.

Zara McDermott and Graziano Di Prima, ehemaliges "Strictly Come Dancing"-Tanzpaar

Giovanni Pernice, Profitänzer bei "Strictly Come Dancing"

