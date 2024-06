Neue Vorwürfe: Tänzer war wegen Giovanni Pernice in Therapie

Gegen Giovanni Pernice stehen aktuell harte Vorwürfe im Raum: Der Strictly Come Dancing-Tanzprofi soll toxische Trainingsmethoden angewandt haben, weswegen gegen ihn ermittelt wird. Nun meldet sich eine anonyme Person, die behauptet, dass sie, nachdem sie mit ihm an der Show teilgenommen hatte, drei Monate in Therapie war. "[...] Giovannis forderndes Verhalten hinter den Kulissen hat den Druck noch erhöht und erheblichen emotionalen Stress verursacht. Sie war so erschüttert von dem, was passiert ist, dass sie eine Beratung brauchte, um sich von den Strapazen zu erholen", erklärt ein Insider gegenüber The Sun.

Amanda Abbington (50) brachte die Untersuchungen gegen Giovanni ins Rollen. Die Schauspielerin behauptete, dass bei ihr nach der Teilnahme bei "Strictly Come Dancing" eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde. Wegen ihrer Beschwerde werden jetzt die Aufnahmen der Show der vergangenen Jahre von Ermittlern gesichtet. Die Britin ist offenbar bereit, komplett auszupacken und will, dass Giovanni zur Rechenschaft gezogen wird. Das verrät ein Informant: "Amanda glaubt, dass sie die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Es wird suggeriert, dass es sich bei Giovanni um einen strengen Trainer handelt, der die Leute zu sehr unter Druck setzt. Es geht um viel mehr als das."

Zwar melden sich immer mehr Personen, die angeblich schlimme Erfahrungen beim Training mit Giovanni gemacht haben – doch der Tanzsportler selbst ist sich keiner Schuld bewusst. "[...] Er besteht darauf, dass er seinen Namen reinwaschen wird. Die einzige substanzielle Behauptung, die bisher gegen ihn erhoben wurde, ist, dass er jemandem auf den Fuß getreten hat – er glaubt, dass dies ein Berufsrisiko ist und dass er nichts absichtlich falsch gemacht hat", erklärte ein weiterer Tippgeber gegenüber The Sun.

Getty Images Amanda Abbington, Schauspielerin

Getty Images Giovanni Pernice, "Strictly Come Dancing"-Profitänzer

