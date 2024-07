Nach Schießerei: Donald Trump zeigt sich der Öffentlichkeit

Vor nicht einmal 24 Stunden wurde Donald Trump (78) Opfer eines versuchten Anschlags: Bei einer Wahlkampfveranstaltung wurde der Präsidentschaftskandidat auf der Bühne angeschossen. Jetzt zeigt er sich bereits das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit! Auf einem Video, das TMZ vorliegt, sieht man den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, wie er auf dem Newark Liberty Airport in New Jersey aus seinem Privatjet aussteigt. Der Unternehmer hält seinen Blick dabei ausdruckslos auf die Stufen gerichtet – vor und hinter ihm laufen Personenschützer des Secret Service.

Von der Verletzung des 78-Jährigen ist auf den Aufnahmen nicht mehr viel zu erkennen. Lediglich ein weißer Verband an seinem rechten Ohr erinnert noch an den Vorfall, der sich bei der Veranstaltung in Pennsylvania zugetragen hat. Nachdem er von dem Schützen getroffen worden war, war er umgehend in einer örtlichen medizinischen Einrichtung behandelt worden. Weitere Schäden scheint Donald nicht davongetragen zu haben. Laut dem Magazin gab der Kommunikationschef des Politikers ein Statement zu seinem Gesundheitszustand. Trump sei "stark und unverwüstlich". Er werde nie aufhören, "für Amerika zu kämpfen".

Diesen Eindruck werden wohl auch die Augenzeugen des Attentats bekommen haben: Nachdem die Medienbekanntheit bei dem Angriff zunächst zu Boden gegangen war, streckte er, als er in Begleitung des Sicherheitsdienstes die Bühne verließ, angriffslustig die Faust in die Luft. Auch Eric Trump (40) sei der Meinung, sein Vater werde sich davon nicht einschüchtern lassen, wie er gegenüber Page Six betonte. In seinem Statement bezeichnete er ihn als den "härtesten Mann, den ich je getroffen habe".

Getty Images Donald Trump im Juli 2024

Getty Images Donald Trump im Juni 2022

