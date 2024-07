Augenzeuge spricht über versuchtes Attentat auf Donald Trump

Er stand nur wenige Meter davon entfernt, als Donald Trump (78) vor wenigen Stunden bei einem Wahlkampfauftritt in Butler County auf der Bühne angeschossen wurde. Gegenüber People äußert sich James E. Hulings mit Einzelheiten über den schockierenden Vorfall. Es sei ein heißer Sommertag im Bundesstaat Pennsylvania gewesen. Laut James seien einige Besucher der Veranstaltung aufgrund der Hitze ohnmächtig geworden. Kurz nachdem Donald mit seiner Rede begonnen habe, seien die Schüsse gefallen. "Und dann ging [Trump] zu Boden und die Leute vom Secret Service stürzten sich auf ihn", berichtet der Augenzeuge.

James selbst habe die Schüsse im ersten Moment für ein Feuerwerk gehalten: "Es gab drei Knallgeräusche zu meiner Linken. [...] Und mein erster Gedanke war: 'Was machen die da mit den Feuerwerkskörpern? Das ist keine gute Sache, das ist eine Menschenmenge und [Donald Trump] ist da oben. Oh mein Gott, was ist nur los mit den Leuten?'" Weiter berichtet er, dass nach der Schießerei "eine große Verwirrung herrschte". Panik sei aber nicht ausgebrochen: "Niemand ging weg. Wir standen einfach auf unserem Platz."

Donald Trump wurde an seinem Ohr verletzt – ansonsten kam er mit einem bösen Schock davon. Zwei Menschen aus dem Publikum hingegen erlitten schwere Verletzungen – ein Besucher der Kundgebung verlor sogar sein Leben. Inzwischen äußerte sich der Präsidentschaftskandidat selbst auf der Plattform X zu Wort. "Es ist unglaublich, dass eine solche Tat in unserem Land stattfinden kann", schrieb der 78-Jährige und fügte hinzu: "Vor allem möchte ich der Familie der Person, die bei der Kundgebung getötet wurde, und auch der Familie einer anderen Person, die schwer verletzt wurde, mein Beileid aussprechen."

Getty Images Donald Trump im Juli 2024

