Scarlett Johanssons Tochter (9) hat Angst vor den Avengers

Die Rolle der Black Widow ist wohl eine von Scarlett Johanssons (39) bekanntesten. Doch eine mag sich die Superhelden-Filme gar nicht gerne anschauen: ihre Tochter Rose. Im Interview mit People verrät die Schauspielerin nun, dass ihr Spross bei den "Avengers"-Filmen sogar Angst bekomme. "Sie mag es, wenn ich Black Widow spiele, aber sie hat zu viel Angst, sich einen Avengers-Film anzusehen", erzählt Scarlett. Die Action-Streifen seien der Neunjährigen zu gewalttätig. Rose scheint ihre Mama lieber in Rollen wie in ihrem neuen Film "To The Moon" zu sehen – dort spielt sie eine PR-Spezialistin, die in den 60ern die Mondlandung der USA vor der Kamera inszenieren soll. "Ich glaube, sie freut sich vor allem über die Haare und das Make-up", lacht der Hollywoodstar.

Als Natasha Romanoff aka Black Widow spielte Scarlett sich den Weg in die Herzen der Marvel-Fans frei. Nach mehreren Auftritten im MCU, und das nicht nur in den "Avengers"-Teilen, sondern auch in "Iron Man 2" und "The Return of the First Avenger", bekam sie sogar ihren eigenen Film. Doch danach sollte Schluss sein. Im Sommer 2023 bestätigte die 39-Jährige selbst, dass die Geschichte der russischen Superheldin auserzählt sei. "Ich bin natürlich traurig. [...] Ich habe zehn Jahre mit Marvel und dieser erstaunlichen Besetzung gearbeitet und ich liebe die Figur Natasha", erklärte Scarlett gegenüber Variety. Sie fühle sich aber wohl damit, dass die Geschichte hier ende.

Scarletts Zeit in Hollywood ist aber noch lange nicht zu Ende. "To The Moon" feierte gerade erst seine Europa-Premiere in Berlin. Für die Rom-Com stand sie mit Channing Tatum (44) vor der Kamera. Zwischen den beiden schien es richtig gefunkt zu haben – zumindest als Kollegen. Im Interview mit Promiflash verrät die US-Amerikanerin, warum Channing die einzig richtige Wahl für den Film gewesen ist. "Er hat diese unglaubliche Ausstrahlung eines Anführers und gleichzeitig eine Verletzlichkeit und Weichheit an sich, die ihn so überzeugend und sympathisch machen", schwärmte sie.

