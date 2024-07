So lange kämpfte Shannen Doherty (†53) gegen den Krebs!

Shannen Doherty (✝53) verlor den Kampf gegen den Krebs. Gestern starb die Schauspielerin im Beisein ihrer Liebsten an der Krankheit. 2015 hatte der Charmed-Star ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht. Seither unterzog sie sich immer wieder Operationen, Chemo- und Strahlentherapien. 2017 befand sich Shannen dann in Remission, ehe nur drei Jahre später die Hiobsbotschaft folgte: Ihr Krebs kehrte im vierten Stadium zurück. "Ich habe definitiv Tage, an denen ich sage: 'Warum ich?' Und dann denke ich: 'Warum nicht ich? Wer sonst? Wer außer mir hat das noch verdient?' Das tut keiner von uns", äußerte sich der Serienstar unter Tränen im Interview mit ABC News.

Von der Nachricht ließ sich Shannen aber nicht unterkriegen. "Ich werde tief nach der inneren Kraft graben, die ich brauche, um all dem ins Auge zu sehen", erklärte sie wenig später auf Instagram und ging weiterhin ganz offen mit der Krankheit um, um anderen Mut zu machen. Doch die Krankheit breitete sich weiter aus – im vergangenen Jahr sogar bis auf ihre Knochen. "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lieben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Schaffen!", erklärte sie verzweifelt gegenüber People. Erst im Juni verkündete Shannen, dass sie sich erneut einer Chemotherapie unterziehen müsse, dabei habe es aber auch einen Lichtblick gegeben, wie sie in ihrem Podcast "Let's Be Clear with Shannen Doherty" zudem verriet: "Gleichzeitig muss ich sagen, dass es auch etwas Positives gibt, und das Positive ist, dass sich die molekulare Struktur meiner Krebszellen vor Kurzem verändert hat, was bedeutet, dass es viel mehr Protokolle für mich gibt, die ich ausprobieren kann, sodass ich zum ersten Mal seit vielleicht ein paar Monaten wieder Hoffnung habe."

Nun erreichen Shannens Fans aber traurige Nachrichten: Die Schauspielerin hat es nicht geschafft. "Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, den 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat", lautet es in einem Statement ihrer Pressesprecherin, welches People vorliegt.

Instagram / theshando Shannen Doherty, Januar 2023

Getty Images Shannen Doherty im November 2015

