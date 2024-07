Courteney Cox begeistert Fans mit straffem Sportprogramm!

Courteney Cox ist fit wie ein Turnschuh – und das, obwohl die US-amerikanische Schauspielerin erst vergangenen Monat ihren 60. Geburtstag feierte. Auf Instagram nimmt die Friends-Darstellerin ihre Community nun durch ihr straffes Sportprogramm mit. In dem Clip trainiert sie unter anderem ihre Arme, ihre Beine, ihren Bauch und auch ihre Ausdauer. Die Fans der Schauspielerin finden das Video großartig! "Oh mein Gott, Traumkörper", "Alter ist nur eine Zahl, du bist in Topform" und "Du siehst um Längen besser aus als die meisten 30-Jährigen, die ich kenne", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren ihrer Fans, die offenbar ganz aus dem Häuschen sind.

In ihr sportliches Video verpackt die wie gewohnt lustige Courteney eine kleine Botschaft und meint: "Ich habe gerade Geburtstag gehabt, ich mag die Zahl nicht, aber wir haben keine Wahl. Man muss einfach das Beste daraus machen." Ihre Fitnesseinheit endet damit, dass die 60-Jährige aus einem Tiefkühler steigt und verdutzt in die Kamera schaut. "Was? Das ist Kryotherapie", witzelt sie herum. Die Kältetherapie arbeitet gezielt mit Kälte und soll therapeutische Effekte wie beispielsweise Entzündungshemmung, Abschwellen oder Schmerzstillung bewirken.

Zu ihrem runden Geburtstag am 15. Juni durfte sich Courteney über ganz besondere Glückwünsche ihrer Freundin und Co-Darstellerin Jennifer Aniston (55) freuen. Letztere widmete dem Geburtstagskind nämlich rührende Worte auf derselben Social-Media-Plattform und schrieb unter zahlreiche gemeinsame Bilder: "Wir feiern heute dieses kraftvolle, magische, mystische, interessante, interessierte, wahnsinnig talentierte Mädchen! Meine süße CC."

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox im Juli 2024

Getty Images Jennifer Aniston und Courteney Cox

Glaubt ihr, dass Courteney nur durch ihr Sportprogramm so gut in Schuss ist? Ja, ich denke, ihre Figur ist vor allem durch ihr hartes Fitnessprogramm in Topform. Nee, ich bin mir sicher, dass sie zusätzlich sehr gute Gene hat. Ergebnis anzeigen



