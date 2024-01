Jeremy Allen White und Rosalía beim Rumknutschen erwischt!

Es scheint richtig ernst zu werden! Jeremy Allen White (32) hatte sich im Mai 2023 von seiner Frau Addison Timlin getrennt. Seit einigen Wochen scheint der "Shameless"-Darsteller wieder neu verliebt zu sein – und zwar in die spanische Sängerin Rosalía (31). Die beiden werden immer wieder zusammen gesichtet, haben ihre Beziehung bisher aber noch nicht bestätigt. Es sieht aber ganz danach aus, als ob sie ein Paar sind: Auf neusten Fotos können Jeremy und Rosalía kaum die Finger voneinander lassen!

Am Donnerstagabend wurden der 32-Jährige und die Musikerin bei einem Spaziergang in Los Angeles abgelichtet. Auf Paparazzibildern, die TMZ vorliegen, laufen die zwei Hand in Hand durch die Straßen. Zurück an ihrem Auto knutschen sie dann ganz ungeniert miteinander rum – Rosaliá legt ihre Hände dabei liebevoll um Jeremys Hals, während er sich am Fahrzeug anlehnt. Der Filmstar und die "Con Altura"-Interpretin wollen aus ihrer Liebe wohl nun kein Geheimnis mehr machen!

Bei Jeremy läuft es nicht nur liebestechnisch super, sondern auch beruflich: Bei den diesjährigen Golden Globes war er mit dem Preis für den besten Serien-Hauptdarsteller für seine Rolle in "The Bear" ausgezeichnet worden. Durch diesen Erfolg bekommt der US-Amerikaner jetzt laut Daily Mail auch mehr Geld: Pro Folge soll er statt rund 319.000 Euro von nun an 683.000 Euro verdienen!

Getty Images Jeremy Allen White, Schauspieler

Getty Images Rosalía, Musikerin

ZUMAPRESS.com / MEGA Schauspieler Jeremy Allen White, Januar 2024

