Drei Tage nach der Lidstraffung: Wie geht es Antonia Hemmer?

Vor wenigen Tagen sprach Antonia Hemmer (24) mit ihren Fans auf Instagram über ein für sie sehr emotionales Thema. Aufgrund "extrem hängender Augenlider" entschied sich die Make Love, Fake Love-Bekanntheit für einen Schönheitseingriff. Am Freitag ließ sich die Beauty ihre Augenlider operativ straffen. Wie geht es Antonia nun nach der OP? "Das ist jetzt Tag drei nach der Oberlidstraffung", berichtete sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Offenbar ist der Eingriff ohne Komplikationen verlaufen: "Mir geht es echt gut. Meine Augen erholen sich langsam echt immer mehr."

Trotz der schnellen Heilung hat Antonia noch mit den Folgen der Operation zu kämpfen. "Gestern hatte ich eine leichte Blutergussbildung", gesteht die Reality-TV-Bekanntheit im Netz. Auch auf dem Clip kann man noch deutlich die dunklen Schatten und Wunden um ihre Augen herum erkennen. Um eine schnelle Regeneration zu fördern, gibt sich Antonia große Mühe und hält sich streng an die ärztlichen Vorgaben: "Ich habe natürlich auch heute Vormittag wieder ordentlich gekühlt."

Ihre Augenlider haben Antonia stark belastet. Die überschüssige Haut um ihre Augen löste bei der 24-Jährigen starke Unsicherheiten aus. "Ich sehe das tagtäglich und denke mir immer: 'Oh mein Gott, ich bin so jung und ich habe solche Probleme jetzt schon mit Schlupflidern'", erklärte die Ex-Freundin von Patrick Romer (28) sichtlich emotional auf Instagram. Sogar ihr Alltag sei davon stark eingeschränkt gewesen: "Ich könnte wirklich jedes Mal heulen, wenn ich in den Spiegel gucke. Das ist auch der Grund, warum ich mich nie schminke, um die Augen herum."

Anzeige Anzeige

privat Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

privat Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Antonia so offen mit ihrer OP umgeht? Toll. Ich finde es gut, dass sie so offen und ehrlich ist. Nicht gut. So etwas gehört nicht ins Netz. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de