Augenlidstraffung: Antonia Hemmer unterzieht sich Beauty-OP

Antonia Hemmer (24) gewährt ihren Fans regelmäßig intime Einblicke in ihren Alltag. Nun spricht die Make Love, Fake Love-Bekanntheit über ein für sie sehr emotionales Thema. In einem Instagram-Video gesteht sie sichtlich mitgenommen: "Ich habe extrem hängende Augenlider beziehungsweise hier einfach sehr viel überstehende Haut, was sehr auf mein Auge drückt und einfach für mich nicht schön ist." Deshalb will sich die Ex-Freundin von Patrick Romer (28) jetzt die Augenlider operativ straffen lassen. Bereits am heutigen Freitag soll der Eingriff stattfinden.



