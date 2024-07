"Keine Worte": Tori Spelling trauert um Shannen Doherty (†)

Der Tod von Shannen Doherty (✝53) geht vielen Fans, Freunden und Kollegen nah. Auch ihre ehemalige Beverly Hills, 90210-Kollegin Tori Spelling (51) trauert um die Schauspielerin. Kurz nachdem die Nachricht ihres Todes bekannt wurde, teilt die US-Amerikanerin ein Foto von sich und Shannen in ihrer Instagram-Story. "Ich habe noch keine Worte", schreibt sie fassungslos dazu. Die beiden Darstellerinnen, die in der Kultserie zu TV-Ikonen wurden, hatten eine besondere Bindung: "Aber wir wussten es, und das ist das, was zählt", fügte Tori hinzu. Was genau sie damit meint, ist nicht klar.

Auch andere ehemalige Co-Stars äußerten sich zum Tod der Charmed-Darstellerin. Alyssa Milano (51) erwähnte die komplexe Beziehung der beiden und betonte: "Aber im Kern war sie jemand, den ich tief respektierte und bewunderte. Die Welt ist weniger ohne sie." Jason Priestley (54), der in "Beverly Hills, 90210" ihren Bruder spielte, teilte ein altes Foto und schrieb: "Sie war eine Naturgewalt und ich werde sie vermissen." Jennie Garth (52) drückte ebenfalls ihre Trauer aus und erinnerte an ihre ehrliche Freundschaft mit Shannen: "Unser Band war echt und auf gegenseitigem Respekt und Bewunderung aufgebaut. [...] Sie war mutig, leidenschaftlich und sehr liebevoll. [...] Mein Herz bricht für ihre Familie, Bowie und alle, die sie lieben."

Leslie Sloane, die Pressesprecherin von Shannen, bestätigte den tragischen Verlust mit einer offiziellen Erklärung am Sonntag. "Mit schwerem Herzen bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, den 13. Juli, hat sie den Kampf gegen den Krebs nach vielen Jahren des Kampfes verloren", heißt es in ihrem Statement gegenüber People. Die Hollywood-Bekanntheit hatte ihre erste Krebsdiagnose 2015 erhalten. Sie erlebte eine kurze Zeit der Remission, bevor der Krebs 2017 zurückkehrte. Im vergangenen Jahr breitete sich die Krankheit dann auch auf ihr Gehirn aus. Shannen war von ihren Liebsten und ihrem Hund Bowie umgeben, als sie starb.

Getty Images Der "Beverly Hills, 90210"-Cast im Jahr 2019

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

