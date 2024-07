Läuft wieder etwas zwischen Camila Cabello und Shawn Mendes?

Was ist denn da los? Shawn Mendes (25) und Camila Cabello (27) wurden zusammen bei einem Fußballspiel gesichtet. Die Aufnahmen ihres Dates machen nun auf X, das früher Twitter hieß, die Runde: Sie zeigen die beiden Musiker nebeneinander im Publikum sitzen. Viel ist nicht zu erkennen, nur die Oberkörper und Gesichter. Camila trägt ihre Haare offen und schiebt sich eine Sonnenbrille aus dem Gesicht. Sie wechselt ein paar Worte mit Shawn und grinst ihn danach an. Der "It'll Be Okay"-Sänger stützt seinen Kopf auf seiner Hand ab und beobachtet das Spielfeld. Es ist das erste Mal seit dem vergangenen Sommer, dass die Ex-Lover sich zusammen in der Öffentlichkeit zeigen. Ob das der Beginn einer erneuten Romanze ist?

Shawn und Camila waren bereits zweimal ein Paar gewesen, weswegen die Fans im Netz auch sofort darauf anspringen. Allerdings würden sich nicht alle freuen, wenn die beiden wieder zusammenkommen. "Lass Shawn gehen! Oh, mein Gott, Mädchen, lass ihn frei!" und "Sie lernt es einfach nicht" oder auch "Junge, wie oft willst du das noch versuchen?", schreiben einige unter den Posts. Andere denken, der Gig ist nur Hascherei nach Aufmerksamkeit. "Jedes Mal, wenn die Karrieren der beiden floppen, kommen sie auf einmal wieder zusammen..." und "Ihr Album bringt kein Geld rein, deswegen versucht sie es jetzt so", argumentieren sie. Die meisten scheinen allerdings davon auszugehen, dass die beiden nur befreundet sind, da sie sich kaum berühren oder gar kuscheln.

Von 2019 bis 2021 waren Shawn und Camila ein Traumpaar gewesen. Im vergangenen Sommer ließen sie ihre einstige Liebe wieder aufleben – allerdings ohne Erfolg. Nachdem sie damals den Schlussstrich gezogen haben, schien sich die Beziehung für Camila endgültig erledigt zu haben. Im Podcast "Call Her Daddy" verriet sie kurz nach der Trennung, dass sie die kurze Wiederbelebung ihrer Romanze mit Shawn nicht bereute. Trotzdem habe sie gelernt, dass sie "nicht wirklich zusammenpassen".

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, November 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, September 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, zwischen Shawn und Camila läuft wieder was? Auf jeden Fall kommen die beiden wieder zusammen! Nein, sie sind bestimmt nur Freunde. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de