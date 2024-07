"Legende": Fußballkollegen ehren Thomas Müller nach DFB-Aus

Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Thomas Müller (34) verlässt die deutsche Nationalmannschaft. Tausende Fans, Fußballprofis und Teamkollegen feiern den Starstürmer nun für seine erstaunliche Leistung in der Nationalelf auf Instagram. "Legende! Danke für alles im DFB-Team", schreibt zum Beispiel Torwart Manuel Neuer (38) und teilt dazu eine Collage mit Fotos der beiden aus den vergangenen Jahren. Emre Can (30) und Antonio Rüdiger schließen sich an. Florian Wirtz (21) und Aleksandar Pavlović (20) kommentieren ebenfalls unter Thomas' Abschieds-Post: "War mir eine Ehre" und "Der Beste." Auch David Raum (26), Kevin Trapp (34) und Ex-Nationalkicker Lukas Podolski (39) melden sich und hinterlassen liebe Worte oder ein paar Emojis für ihren Kumpel.

Ebenso applaudieren dem 34-Jährigen zahlreiche Fans für seine enormen Leistungen in der deutschen Nationalelf in den vergangenen Jahren. "Ich habe Gänsehaut und Tränen in den Augen! Danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz und deine Art, das ganze Team anzustacheln und zu begeistern", meint ein User. Ein weiterer schreibt: "Du bist jetzt schon eine Legende. Auch, weil du immer du selbst geblieben bist. Bodenständig. Witzig. Eben Thomas Müller. Chapeau vor deiner Leistung und deinen Erfolgen!" Die Fans sind sich einig: Müller wird in der Mannschaft vermisst werden!

Nachdem Toni Kroos (34) seinen DFB-Ausstieg verkündet hatte, wurde schon länger spekuliert, dass sich auch Thomas zurückzieht. Nach dem EM-Aus war es heute so weit. "Als ich vor über 14 Jahren mein erstes Länderspiel absolvieren durfte, hätte ich mir all das nicht erträumen lassen. Nach 131 Länderspielen mit 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus", gab der Fußballer in einer Videobotschaft auf YouTube bekannt. Er sei sehr stolz darauf, für sein Land angetreten zu sein und bedanke sich bei allen für ihre Unterstützung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Sportler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Thomas Müller ist ein großer Verlust für die Nationalmannschaft? Ja! Nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich. Nein. Es gibt wichtigere Spieler im Team. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de