Madonna und Töchterchen Estere spazieren durch New York!

Madonna (65) vergöttert ihre sechs Kinder. So manches Mal durften die talentierten Sprösslinge sogar schon gemeinsam mit ihrer Mutter auftreten. Da die "Like a Virgin"-Interpretin momentan eine kleine Sommerpause von ihrer Tour genießt, verbringt sie nun abseits der Bühne Zeit mit ihren Kindern. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Popstar bei einem Ausflug durch den Big Apple. Gemeinsam mit ihrer Tochter Estere Ciccone (11) läuft sie durch die Straßen der Großstadt. Beide Ladys halten dabei Trinkbecher in den Händen, die mit Edelsteinen besetzt sind. Die stolze Mama präsentiert sich in einer wallenden, schwarzen Robe und einer großen Sonnenbrille. Ihr Nachwuchs trägt dagegen ein kurzes, hellblaues Kleid.

Die Elfjährige hat noch eine Zwillingsschwester namens Stella (11). Gemeinsam mit Madonna reisten die Mädels im Frühjahr nach Malawi. In dem afrikanischen Staat waren die vier Adoptivkinder der Queen of Pop zur Welt gekommen. Auf die Herkunft ihrer Kinder ist die Musikerin sehr stolz. Auch deshalb setzt sie sich mit ihrer gemeinnützigen Organisation Raising Malawi für bedürftige Kinder vor Ort ein und besucht das Land häufig mit ihren Kids.

Auf Madonnas Welttournee treten die Geschwister regelmäßig mit unterschiedlichen Performances auf. Anfang des Jahres hatten sogar gleich drei ihrer Kids einen Gastauftritt bei der Show in New York. Mercy James hatte ein Solostück auf dem Klavier gespielt und war dann zu Madonnas "Bad Girl" übergegangen. David Banda Mwale (18) hatte Gitarre gespielt und mit seiner Mama gemeinsam "Mother and Father" gesungen. Estere hatte dem Konzert zum Schluss mit einer Tanznummer die Krone aufgesetzt.

Instagram / madonna Madonna mit ihren Zwillingen Estere und Stella

Instagram / madonna Madonna mit ihrem Sohn David Banda Mwale im Juli 2023

