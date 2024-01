Familiensache: Madonnas Kinder musizieren bei ihrem Konzert

Madonna (65) erhält Unterstützung von ihren Kindern! Die Queen of Pop hat insgesamt sechs Kinder, von denen zwei leiblich und der Rest adoptiert sind. Lourdes (27), Rocco (23), David (18), Mercy (18) und die Zwillinge Estere (11) und Stelle (11) sind der ganze Stolz der Sängerin. Der Nachwuchs ist ebenso musikalisch wie seine Mama, die derzeit auf großer Tour ist. Bei einem Auftritt bekommt Madonna nun Hilfe von ihren Kindern!

Am Montagabend trat sie im Rahmen ihrer Celebration Tour im Madison Square Garden in New York auf, wie Daily Mail berichtet – und drei ihrer Kids waren dabei! In einer Showpause ihrer Mutter betrat Mercy die Bühne und nahm an einem Klavier Platz. Dann spielte sie zunächst ein Solostück vor, bevor sie Madonnas Hit "Bad Girl" anstimmte. Später trat auch noch ihr Bruder David vor das Publikum: Er sang zusammen mit seiner Mama und begleitete sie beim Song "Mother and Father" auf der Gitarre.

Doch auch das Nesthäkchen Estere hatte ihren Moment! Sie mimte auf der Bühne den DJ und tanzte dabei fröhlich umher. Dabei wurde sie von Kelly Ripa (53) bewertet! Madonna hatte die Schauspielerin aus der Menge geholt und ihr Pappschilder dafür gegeben.

Instagram / madonna Madonna mit ihrem Sohn David Banda Mwale im Juli 2023

Instagram / madonna Madonna mit ihren Töchtern Stelle und Estere

cicconerafferty / LIFESTYLOGY /TMX / MEGA Kelly Ripa und Madonna im Januar 2024 im Madison Square Garden

