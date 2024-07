Nach Hochzeit mit Olivia: John Mulaney präsentiert Ehering

Am vergangenen Mittwoch wurde publik, dass sich John Mulaney (41) und Olivia Munn (44) das Jawort gegeben haben. Nun präsentiert der Schauspieler ganz offiziell seinen Ehering in der Öffentlichkeit. Auf Fotos, die People vorliegen, steigt er gerade aus einem Auto in New York City, während er einige Unterlagen und eine Tasche in der linken Hand hält. Dabei fällt direkt das glänzende Schmuckstück ins Auge, das an dem Ringfinger des Komikers prangt. John selbst strahlte bis über beide Ohren, als er an den Paparazzi vorbeihuschte.

Bereits vor einigen Wochen war vermutet worden, dass John und Olivia miteinander verheiratet sind. Nachdem John ein Foto geteilt hatte, auf dem er einen verdächtigen Ring trug, witterten einige Fans eine Hochzeit zwischen dem Paar. Kurze Zeit später löschte der "Saturday Night Live"-Star den Beitrag kommentarlos. Wie ein Insider gegenüber People verriet, soll die Hochzeit jedoch erst vor wenigen Tagen stattgefunden haben. Die beiden Schauspieler sollen in einer einfachen und intimen Zeremonie im Haus eines Freundes in New York City den Bund fürs Leben eingegangen sein.

John und Olivia sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. 2021 hatten die beiden ihre Liebe öffentlich gemacht. Nur kurze Zeit darauf gaben sie bekannt, gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. In ihrer Rolle als Eltern scheinen die beiden komplett aufzugehen. Immer wieder teilen die beiden süße Fotos mit ihrem Sohn Malcolm im Netz.

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, 2024

Instagram / oliviamunn John Mulaney, Malcolm und Olivia Munn

