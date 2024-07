Neues Foto: So groß ist Hailey Biebers Babybauch inzwischen

Hailey Bieber (27) erwartet aktuell ihr erstes Kind. Allzu lange scheint es nicht mehr zu dauern, bis die Unternehmerin ihren Nachwuchs im Arm halten darf. In ihrer Instagram-Story teilt sie nun ein Foto, auf dem sie stolz ihren großen Babybauch präsentiert. In einem besonders lässigen Outfit beweist das Model wieder einmal absolutes Stilgefühl. Hailey trägt einen schwarzen Blazer über einem weißen T-Shirt und Jeans. Dazu kombiniert sie eine gelbe Tasche, eine coole Sonnenbrille und goldene Ohrringe.

Mit der Schwangerschaft soll für Hailey und ihren Ehemann Justin Bieber (30) ein absoluter Traum in Erfüllung gehen. Wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight verriet, wollen die werdenden Eltern diese besondere Zeit "heilig" halten. "Justin und Hailey sind so aufgeregt und begeistert, dass Hailey immer näher an ihren Geburtstermin heranrückt. Sie können es kaum erwarten, eine gemeinsame Familie zu gründen und sind sich näher als je zuvor", plauderte die Quelle aus und fügte hinzu: "Sie wissen, dass dies ihr Schicksal ist und dass dieses Kapitel für sie vorgesehen war und ihre Partnerschaft für sie bestimmt ist."

Im vergangenen Mai hatten Hailey und Justin die Schwangerschaft publik gemacht. Dafür teilten die beiden ein süßes Video auf Instagram, in dem sie sich erneut das Jawort auf Hawaii gaben. Hailey trug ein weißes Spitzenkleid von Saint Laurent, das ihre damals noch kleine Wölbung perfekt in Szene setzte. Die Fans rasteten wegen der Schwangerschafts-News komplett aus. "Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen! Ist das wirklich real?", war nur einer von vielen begeisterten Kommentaren unter dem Post.

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber auf einem Boot

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Mai 2024

