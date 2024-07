Sarah Michelle Gellar gedenkt Freundin Shannen Dohertys (†)

Sarah Michelle Gellar (47) trauert um Beverly Hills, 90210-Star Shannen Doherty (✝53). Die "Buffy – Im Bann der Dämonen"-Darstellerin erinnert nach ihrem tragischen Tod nun auf ihrem Instagram-Account an die gefeierte Schauspielerin. So teilt sie eine herzerwärmende Fotoreihe von sich und Shannen. Unter dem Beitrag verfasst sie einige rührende Zeilen in Gedenken an ihre Freundin: "Wie soll man die richtigen Worte finden, um dreißig Jahre Freundschaft zusammenzufassen? Ich erinnere mich immer wieder daran, dass es nur deshalb so weh tut, weil es so viel Liebe gab."

Die US-Amerikanerin bedankt sich außerdem für die große Anteilnahme der Fans: "Danke für all eure netten Worte und eure Unterstützung. Ich liebe all die Nachrichten darüber, wie wichtig Shannen für euch war. Also lasst sie uns ehren." Sie ergänzt in ihrem Post noch eine ganz persönliche Bitte im Sinne der verstorbenen Charmed -Darstellerin: "Mehr als alles andere liebte Shannen Tiere, besonders Hunde. Lasst uns in ihrem Gedenken unsere liebsten Tierhilfsorganisationen unterstützen." In den Kommentaren benennt sie sogar eine konkrete Tierschutzorganisation, die Lange Foundation, an die ihre Anhänger spenden können.

Shannens Pressesprecherin Leslie Sloane bestätigte ihren Tod am Sonntag offiziell gegenüber People. Demnach starb sie am 13. Juli nach ihrem jahrelangen Kampf gegen den Krebs. In ihren letzten Stunden war sie jedoch nicht alleine. "Die hingebungsvolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin war umgeben von ihren Liebsten und ihrem Hund Bowie. Die Familie bittet um ihre Privatsphäre in dieser Zeit, damit sie in Ruhe trauern kann", hieß es in dem Statement. Zahlreiche Freunde und Kollegen meldeten sich kurz nach dem Bekanntwerden ihres Ablebens zu Wort. Neben Sarah widmete unter anderem auch Tori Spelling (51) ihrer ehemaligen Kollegin auf Instagram einige liebevolle Zeilen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Shannen Doherty, 1999

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahmgellar Shannen Doherty und Sarah Michelle Gellar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de