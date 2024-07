Shannen Doherty (†53) glaubte an Erfolg ihrer Chemotherapie

Shannen Dohertys (✝53) Tod erschütterte ihre Fans weltweit. Die Charmed-Darstellerin hatte lange Zeit mit einer Krebserkrankung gekämpft und verstarb am Wochenende. In ihrem Podcast "Let’s Be Clear" sprach der Hollywoodstar erst kürzlich über die Behandlung. "Es ist beängstigend. Es ist wie ein großer Weckruf", erklärte sie. Trotzdem war sie optimistisch: "Ich muss sagen, dass es auch etwas Positives gibt. Das Gute ist, dass sich die molekulare Struktur meiner Krebszellen vor Kurzem verändert hat, was bedeutet, dass ich viel mehr Therapien ausprobieren kann. Ich habe zum ersten Mal seit vielleicht ein paar Monaten wieder Hoffnung, weil es so viele weitere Möglichkeiten gibt."

Bei der Schauspielerin war 2015 erstmals Brustkrebs festgestellt worden. In dem Podcast sprach sie zwar häufiger über ihre Krankheit, allerdings neigte sie dazu, ihre Probleme für sich zu behalten. "Ich beschwere mich schon. Ich beschwere mich nur nicht vor anderen Leuten. Ich neige eher dazu, allein in einem Schrank zu weinen", hatte sie ihrem besten Freund Chris Cortazzo Anfang des Jahres offenbart. Meistens hätte sie sich stark gefühlt und gekämpft, allerdings hätte auch sie manchmal Zusammenbrüche gehabt.

Gemeinsam mit Chris verbrachte die 53-Jährige viel Zeit vor ihrem Tod. Ihn traf der Verlust besonders schwer. Auf Instagram postete er ein Video, das ihre schönsten Momente zeigte und schrieb dazu: "Meine geliebte Freundin und mein Herz. Was für Erinnerungen und Lachen haben wir auf dieser Reise geteilt. Du warst meine Beschützerin, meine beste Freundin und meine göttliche Frau." Das Herz des Immobilienmaklers wäre nun für immer gebrochen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / chriscortazzo Shannen Doherty und Chris Cortazzo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de