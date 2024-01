Tödliche Krankheit: Shannen Doherty weint allein im Schrank!

Ehrliche Worte. Seit Jahren kämpft Shannen Doherty (52) gegen eine hartnäckige Brustkrebserkrankung. Nachdem sie die Diagnose 2015 das erste Mal erhalten hatte, hieß es nach einer zweijährigen Behandlung, der Krebs sei besiegt – 2019 kehrte er jedoch aggressiver zurück. Obwohl der Charmed-Star im Kampf gegen die Krankheit optimistisch bleibt, macht er ihr schwer zu schaffen. Ihre Erschöpfung behält Shannen aber am liebsten für sich: Sie weine eher allein in einem Schrank!

Das gibt die Schauspielerin nun in ihrem Podcast "Let's Be Clear" zu. "Ich beschwere mich schon. Ich beschwere mich nur nicht vor anderen Leuten. Ich neige eher dazu, allein in einem Schrank zu weinen", erzählt sie, als sie und ihr bester Freund sich über die Verletzlichkeit unterhalten. Die 52-Jährige wisse, dass sie stark und kämpferisch sei und alles durchstehen könne, doch Zusammenbrüche kommen vor. "Aber wir verstecken unsere Zusammenbrüche in einem Schrank", gibt sie ehrlich zu.

In dieser Folge unterhielt sich die Serien-Bekanntheit unter anderem auch über ihre Pläne für die eigene Beerdigung. "Ich möchte, dass meine Beerdigung ein Fest der Liebe wird. Und ich möchte nicht, dass die Leute weinen!", erklärte Shannen. Sie selber könne nur schlecht mit Bestattungen umgehen, was sie auch durch den Tod ihres Vaters bemerkt habe.

Getty Images Shannen Doherty im September 2016

Getty Images Shannen Doherty im November 2015

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

