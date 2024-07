Shannen Doherty war kurz vor ihrem Tod noch "hoffnungsvoll"

Neun Jahre lang kämpfte Shannen Doherty (✝53) gegen Brustkrebs an – am vergangenen Sonntag verstarb die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit dann an den Folgen der Krankheit. Wenige Wochen vor ihrem Tod zeigte sich die Schauspielerin noch voller Hoffnung und blickte positiv in die Zukunft. "Zum ersten Mal seit ein paar Monaten fühle ich mich hoffnungsvoll", erklärte sie in einem Video auf ihrem Instagram-Profil und fügte im gleichen Atemzug hinzu: "Denn es gibt jetzt so viel mehr Therapien. Früher hatte ich zwar auch Hoffnung, aber war immer noch dabei, mich vorzubereiten."

Der Grund, weshalb Shannen zuversichtlicher sein konnte, lag in der molekularen Struktur ihrer Krebszellen. Diese hatte sich so verändert, dass an der Serien-Bekanntheit neue Therapieformen hätten durchgeführt werden können. Gleichzeitig machte Shannen in dem Clip aber auch deutlich, wie viel Respekt sie vor der Krankheit hatte. "Es ist beängstigend. Es ist ein großer Weckruf", gab sie bedrückt zu.

Dass Shannen zu früh aus dem Leben gerissen wurde, ist unumstritten. Der Charmed-Star hatte für die Zukunft noch große Pläne. Ein großer Wunsch war es beispielsweise, ein Kind auf der Welt begrüßen zu dürfen. "Ich wollte nicht nur ein Kind für mich, sondern auch für meinen Mann. Ich wollte es für unsere Ehe", erzählte sie in ihrem Podcast "Let's Be Clear". Shannen verstarb im Alter von 53 Jahren. Ihre langjährige Pressesprecherin gab die traurige Nachricht in einem emotionalen Statement, das People vorliegt, bekannt: "Schweren Herzens bestätige ich den Tod der Schauspielerin Shannen Doherty. Am Samstag, den 13. Juli, hat sie ihren Kampf gegen den Krebs verloren, nachdem sie viele Jahre gegen die Krankheit gekämpft hat."

Instagram / theshando Shannen Doherty, TV-Serien-Bekanntheit

Getty Images Shannen Doherty im Oktober 2019

