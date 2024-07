Vor ihrem Tod: Shannen Doherty thematisierte Kinderwunsch

Serienstar Shannen Doherty (✝53) starb an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Noch vor wenigen Monaten sprach die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit, die seit Jahren gegen die Krankheit kämpfte, über ihren Kinderwunsch, der allerdings unerfüllt blieb. "Ich wollte nicht nur ein Kind für mich, sondern auch für meinen Mann. Ich wollte es für unsere Ehe", erklärte sie in ihrem Podcast "Let's Be Clear" im Gespräch mit ihrem Onkologen. Sie erklärte, dass sie und ihr damaliger Ehemann Kurt Iswarienko zum Zeitpunkt ihrer Ehe schon im "fortgeschrittenen Alter" gewesen seien. 2016 mussten sie aufgrund von Shannens Gesundheitszustand die Bemühungen, mithilfe von künstlicher Befruchtung schwanger zu werden, einstellen – bei der "Charmed"-Bekanntheit trat unter anderem die Menopause ein und sie musste sich einer Mastektomie unterziehen.

Shannen und Kurt traten 2011 vor den Traualtar. Vergangenes Jahr im April verkündete die Schauspielerin jedoch das Ende ihrer Ehe. In ihrem Podcast thematisierte sie auch die Hintergründe der Trennung: "Ich habe mich frühmorgens operieren lassen, nachdem ich erfahren hatte, dass meine Ehe im Grunde am Ende war und mein Mann seit zwei Jahren eine Affäre hatte." Trotz der Untreue ihres Liebsten habe Shannen einige Zeit gebraucht, um sich endgültig zu trennen.

Bis zuletzt stritt das einstige Paar um Geld. Laut Unterlagen, die People vorliegen, ging es dabei um Unterhaltszahlungen in der Höhe von 14.300 Euro, die Shannen rückwirkend von ihrem Ex forderte. Sie warf ihrem Ex des Weiteren vor, den Vorgang künstlich in die Länge zu ziehen. "Es ist einfach nicht richtig, dass Kurt unsere Scheidung hinauszögern darf, in der Hoffnung, dass ich sterbe, bevor er mich auszahlen muss", hieß es in dem Papier.

