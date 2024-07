Affäre? Iris Kleins neuer Freund Stefan Braun bekommt Hate

Internettrolle versuchen Iris Klein (57) und Stefan Brauns Liebe zu zerstören! In ihrer Instagram-Story berichtet die Reality-TV-Persönlichkeit von den Attacken aus dem Netz. Unter einem Interview des frischverliebten Pärchens schrieb eine Userin beispielsweise: "Was für ein Gelabere, wenn Stefan nicht bei ihr ist, verbringt er die Zeit mit mir. Bei ihr muss er ab und zu wegen Fotos und Interviews präsent sein." Vor allem Stefan scheinen die Angriffe zuzusetzen. "Der versteht gerade die Welt nicht mehr, wieso ihm so viel Hass entgegengebracht wird. Warum jemand versucht, unsere Beziehung zu zerstören", berichtet die Mama von Daniela Katzenberger (37).

Iris kann über die Unterstellungen jedoch nur lachen. "Zum Glück bin ich mittlerweile alt genug, dass ich da drüber stehe. So einen Scheiß glaube ich wirklich nicht", betont die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin und ergänzt spöttisch: "Sie ist übrigens nicht die Erste, die es versucht. Also bitte lasst euch mal was Neues einfallen oder schickt Beweisfotos von euren Fake-Profilen."

Vergangenes Jahr trennten sich Iris und ihr langjähriger Mann Peter Klein (57) wegen seiner angeblichen Affäre während der Dschungelcamp-Dreharbeiten. Lange Single blieb die dreifache Mama jedoch nicht – nur wenige Monate nach der Trennung stellte sie im Netz ihren neuen Freund Mr. T vor. Doch auch diese Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt – im Januar dieses Jahres verkündete die 57-Jährige das Liebes-Aus. Ende April präsentierte Iris dann erstmalig ihre neue Flamme Stefan.

ActionPress Iris Klein und Stefan Braun bei der Red Night in Frankfurt

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T und Iris Klein

