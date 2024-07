Das sagt Heidi Klum zu Sofía Vergaras neuer Flamme Justin!

Heidi Klum (51) freut sich für ihre Freundin Sofía Vergara (52)! Die Modern Family-Darstellerin ist seit einigen Monaten neu verliebt – sie datet den Arzt Dr. Justin Saliman. Auch Heidi durfte den Liebsten ihrer America's Got Talent-Kollegin bereits kennenlernen. Das Model schwärmt nun von dem Chirurgen, den es kürzlich auf Sofías Geburtstagsparty traf. "Er ist so ein süßer Kerl. Leider konnten wir nicht superlange feiern, weil er um 7 Uhr morgens eine Operation hatte. Er ist ein Arzt, er ist sehr beschäftigt, er hilft Menschen, also ist alles gut", berichtet Heidi gegenüber ET. Sofías Liebesglück gönnt sie ihrer Freundin wohl aus ganzem Herzen: "Man möchte doch mit jemandem an seiner Seite durchs Leben gehen [...]. Ich freue mich sehr für sie!"

Dass Sofía auf ihre neue Flamme stets zählen kann, hat sie wohl schon ausgetestet. So teilte sie im Frühling ihren Fans auf Instagram mit, dass sie sich einer großen Knieoperation unterziehen musste. Passend dazu postete die Schauspielerin ein Foto, welches Justin im Arztkittel neben ihrem Bett zeigt. "Wenn du jemals eine Knieoperation bekommst, stell sicher, dass du einen gut aussehenden Arzt bekommst, der mit dir in dieser Nacht schläft!", scherzte sie dazu und fügte hinzu: "Ich liebe dich, Justin."

Im vergangenen Jahr hatte sich Sofía von ihrem Ex Joe Manganiello (47) scheiden lassen. Bereits kurz darauf kursierten die ersten Gerüchte um sie und Justin. Öffentlich hält sich die "Griselda"-Darstellerin jedoch eher bedeckt, wenn es um ihre neue Beziehung geht. "In der Öffentlichkeit zu daten, ist eine große Herausforderung! Alles wird immer so übertrieben dargestellt. Dinge werden oft einfach nicht richtig interpretiert", gab sie gegenüber People zu.

Instagram / sofiavergara Sofía Vergara und Justin Saliman

Getty Images Sofía Vergara und Heidi Klum

