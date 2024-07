Drittes Trimester: Damit kämpft schwangere Ashley Tisdale

Im März verkündete Ashley Tisdale (39) erfreuliche Nachrichten: Die High School Musical-Bekanntheit und ihr Liebster Christopher French (42) freuen sich auf ihren zweiten Nachwuchs. Die Zeit ihrer Schwangerschaft scheint für Ashley jedoch nicht nur schön zu sein. Besonders die letzten Monate vor der Geburt machen der Schauspielerin offenbar sehr zu schaffen. In einer Instagram-Story verrät sie nun: "Dieses dritte Trimester macht mich wirklich fertig." Dazu fügt die US-Amerikanerin ein Foto von sich hinzu, auf dem sie ihren Kopf frustriert auf ihre Hand stützt.

In den letzten Monaten ihrer Schwangerschaft kämpft die "Charming"-Darstellerin offenbar mit gesundheitlichen Leiden. "Es gibt diese Tage in der Schwangerschaft, an denen man körperlich am Ende ist, Schmerzen hat und versucht, sich daran zu erinnern, dass es das alles wert ist", gesteht Ashley ehrlich und fügt hinzu: "Und dann sieht man das hier." Es folgt ein Schnappschuss von ihrer kleinen Tochter Jupiter Iris French (3). Im Prinzessinnenkostüm schaut das Mädchen grimmig in die Kamera. "Mein kleiner Sonnenschein", betitelt die Disney-Bekanntheit das Foto ironisch.

Schon vor einigen Monaten sprach Ashley über ihre Leiden während der Schwangerschaft. Da ihre Tochter bereits in den Kindergarten geht, bringe die Dreijährige regelmäßig Krankheiten mit nach Hause. "Magen-Darm-Grippe, Erkältungen, all das – es ist der Horror", klagte die Sängerin auf Instagram. Dadurch stecke sie sich selbst oft an. Frustriert machte sie deutlich: "Leute, es ist echt kein Spaß, schwanger und gleichzeitig krank zu sein!"

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Jupiter Iris French, Tochter von Ashley Tisdale

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ashley ihre Probleme innerhalb der Schwangerschaft so offen teilt? Toll. Ich bewundere ihre Offenheit. Nicht gut. Das Thema finde ich zu privat... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de